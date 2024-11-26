Уже давно ходять чутки, що наступного року Apple замінить iPhone 16 Plus на iPhone 17 Air (чи iPhone 17 Slim), оскільки модель Plus демонструє найнижчі продажі з чотирьох моделей, що випускаються компанією щороку.
The Information пише, що iPhone 17 Air буде дуже тонким Айфоном. Настільки тонким, що не отримає лоток для SIM-карти. Повідомляється, що прототипи iPhone 17 Air мають товщину від 5 до 6 міліметрів.
Причому, відсутність лотка для SIM-карти – це не єдиний наслідок використання дизайну найтоншого iPhone. Згадується, що інженерам Apple також доведеться відмовитися від другого динаміка, який є стандартним в інших моделях, щоб не зменшувати ємність акумулятора.
Джерело також зазначає, що в iPhone 17 Air буде вперше встановлено власний модем Apple з 5G. За енергоефективністю він кращий за рішення від Qualcomm, проте у нього немає підтримки mmWave 5G, а значить, такий Айфон не зможе підтримувати максимально доступні швидкості 5G.
На цей момент найтоншим iPhone залишається iPhone 6 з товщиною в 6,9 мм. У поточній лінійці найтоншим є iPhone 16 Plus – 7,6 мм.
Раніше чутки про особливості iPhone 17 Air включають 6,6-дюймовий дисплей, алюмінієву рамку, чип A19, Face ID, Dynamic Island, одинарну камеру, 24-Мп фронталку і 8 ГБ ОЗП. Він має вийти у вересні 2025 року разом з iPhone 17, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.
А вже в березні 2025 року Apple має представити нове покоління "дешевих" iPhone SE. Очікується, що новий Айфон попрощається з Touch ID, отримає екран з вирізом для Face ID і 6.1-дюймовою OLED-панеллю від iPhone 14.