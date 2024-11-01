Це буде "ультротонка" модель, яка має скласти конкуренцію iPhone 17 Air.

Samsung розробляє четверту модель у лінійці Galaxy S25 – це буде "ультратонкий" смартфон S25 Slim, який повинен скласти конкуренцію iPhone 17 Air (або iPhone 17 Slim), чутки про який з'явилися раніше.

Про це пише GSMArena з посиланням на корейське видання ETNews. Випуск трьох основних моделей серії S25 – Galaxy S25, Galaxy S25 Plus і Galaxy S25 Ultra – очікується на початку 2025 року, а Galaxy S25 Slim вийде пізніше того ж року.

Інсайдери стверджують, що це буде експериментальний смартфон, з яким компанія планує "промацати ґрунт" – наскільки великий попит на тонкі Galaxy. І якщо результати виявляться обнадійливими, то розвиток лінійки тонких пристроїв продовжиться.

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Якими виявляться характеристики тонкої моделі (і, зокрема, чи зменшиться ємність батареї), – поки що невідомо. У Samsung вже є досвід випуску тонкої версії флагманської моделі. Таким виявився Galaxy Z Fold SE, який став найтоншим і найлегшим Fold-пристроєм компанії. Мабуть, S25 Slim піде по його стопах.

iPhone 17 Air/Slim – так називатиметься новий тонкий смартфон Apple, укомплектований 6,6-дюймовим екраном. Це буде модель для тих, кому вистачає продуктивності і характеристик iPhone 17, але хочеться чогось нового в плані дизайну. Він прийде на зміну iPhone 17 Plus.

Раніше оглядачі Tom's Guide назвали найкращі смартфони Samsung у 2024 році під різний бюджет і запити. Найкращим для більшості, несподівано, визнано Galaxy S24 FE, який вийшов наприкінці вересня.

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