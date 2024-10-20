Apple у 2025 році випустить абсолютно новий iPhone: що про нього відомо

Основна ставка буде зроблена не на продуктивність, а на дизайн.

Восени 2025 року Apple традиційно випустить чотири смартфони. Судячи зі свіжих чуток, прем'єри iPhone 17 Plus не відбудеться – його місце займе інший девайс. Фактично, це буде та ж початкова модель, але з важливою відмінністю, пише 9to5Mac.

iPhone 17 Air/Slim – так називатиметься новий тонкий смартфон Apple, укомплектований 6,6-дюймовим екраном. Це буде модель для тих, кому вистачає продуктивності і характеристик iPhone 17, але хочеться чогось нового в плані дизайну.

Слім-версія вийде з 8 ГБ ОЗП, чипом A19, рамкою з титаново-алюмінієвого сплаву і однією задньою камерою роздільною здатністю 48 Мп. Тоді як "прошки" отримають потужніший процесор A19 Pro і 12 ГБ ОЗП, а iPhone 17 Pro Max стане першою моделлю з трьома 48-Мп камерами.

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Востаннє Apple представила повністю новий дизайн iPhone у 2017 році з релізом iPhone X. Тоді це був безрамковий дизайн з Face ID замість Touch ID і безліччю інших нововведень. Джерела вважають, що це буде перша по-справжньому нова модель iPhone за багато років.

Скільки коштуватиме такий Айфон, поки незрозуміло. Раніше ми чули, що iPhone 17 Air буде навіть дорожчим, ніж 17 Pro Max. Водночас відомий Apple-інсайдер Джон Проссера впевнений, що ціна на гаджет починатиметься від $899, як і iPhone 16 Plus.

Раніше з'явилася інформація, що Apple може випустити одразу два дешевих iPhone SE 4 замість одного. Обидва пристрої ідентичні за всіма параметрами, окрім розміру корпусу: очікувані діагоналі дисплеїв становитимуть 6,1 і 6,5 дюйма відповідно. Презентація запланована на початок 2025 року.

До кінця 2024 року Apple ще має представити свої перші комп'ютери Mac на базі M4. За інформацією Bloomberg, Mac mini M4 буде єдиним із прийдешніх комп'ютерів, який отримає помітні зміни в дизайні.

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