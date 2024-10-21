ЗМІ пишуть, що таким мав бути оригінальний Fold 6.

Samsung представила новий складаний смартфон Galaxy Z Fold Special Edition, який є найтоншим і найлегшим Fold-пристроєм компанії.

У складеному вигляді товщина корпусу становить лише 10,6 мм, а якщо апарат розкласти, то буде 4,9 мм. Для порівняння товщина звичайного Galaxy Z Fold 6 – 12,1 мм. Утім, Galaxy Z Fold SE не є абсолютним рекордсменом: у Honor є розкладачка товщиною 9,2 міліметра.

Характеристики Galaxy Z Fold Special Edition:

Габарити : 157,9 × 72,8 × 10,6 мм (складений) / 157,9 × 142,6 × 4,9 мм (розкладений), 236 г.

: 157,9 × 72,8 × 10,6 мм (складений) / 157,9 × 142,6 × 4,9 мм (розкладений), 236 г. Екран : 6,5", Dynamic AMOLED 2x, 21:9 (зовнішній) / 8", Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex, QXGA+, 20:18 (внутрішній)

: 6,5", Dynamic AMOLED 2x, 21:9 (зовнішній) / 8", Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex, QXGA+, 20:18 (внутрішній) Процесор : 8-ядерний Snapdragon 8 Gen 3, 3,3 ГГц, Adreno 750

: 8-ядерний Snapdragon 8 Gen 3, 3,3 ГГц, Adreno 750 Пам'ять : 16 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП

: 16 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП Камера : основна на 200 Мп, ширококутна на 12 Мп, 10-мегапіксельний телевік із триразовим оптичним зумом. Є також дві фронтальні камери, по 10 і 4 Мп.

: основна на 200 Мп, ширококутна на 12 Мп, 10-мегапіксельний телевік із триразовим оптичним зумом. Є також дві фронтальні камери, по 10 і 4 Мп. Акумулятор: 4400 мАг з підтримкою дротової зарядки 25 Вт і бездротової зарядки 15 Вт.

Відео дня

Незважаючи на відсутність цифри "6" у назві, основою новинки став саме Galaxy Z Fold 6. Але версія SE має збільшені дисплеї всередині та зовні, блок камер як у S24 Ultra і більше оперативної пам'яті. Samsung обіцяє випускати оновлення ОС протягом семи років. ЗМІ пишуть, що таким мав бути оригінальний Fold 6.

Galaxy Z Fold Special Edition буде доступний тільки в чорному кольорі і тільки в одній конфігурації пам'яті (16+512 ГБ). Ціна – 2000 доларів. У продажу з 25 жовтня.

Раніше Samsung випустила важливе оновлення для своїх смартфонів. Жовтневий патч не лише усуває помилки в системі, а й значно покращує роботу пристроїв, тож краще не зволікати зі встановленням.

Також з'явилася інформація, що Samsung готує свою відповідь iPhone Air: це буде найтонший смартфон бренду. Останніми роками дизайн Galaxy S FE не виділявся помітними змінами, але нова модель має освіжити зовнішній вигляд пристроїв цієї серії.

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