Очолює список Galaxy S24 FE – смартфон, який фахівці Tom's Guide назвали найкращим для більшості людей.

Samsung – один із головних виробників Android-телефонів, який пропонує асортимент пристроїв для найрізноманітніших цілей і бюджетів. Журналісти Tom's Guide відібрали найкращі смартфони корейського бренду, які можна купити в жовтні 2024 року.

Найкращим для більшості людей, несподівано, було визнано Galaxy S24 FE, який вийшов наприкінці вересня. У нього продуктивна "начинка", гарний екран, хороші камери і є функції на основі ШІ. Оновлення на телефон приходитимуть до 2031 року, коли вийде Android 21.

А ще Galaxy S24 FE є найдоступнішим новим смартфоном Samsung на ринку із підтримкою режиму DeX, в якому його можна під'єднувати до монітора і користуватися, як комп'ютером.

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Найкращий бюджетний телефон Samsung – Galaxy A55. При ціні дешевше 350 доларів у нього є все, що потрібно користувачеві у 2024 році. Однак процесор, можливо, трохи слабенький.

– Galaxy A55. При ціні дешевше 350 доларів у нього є все, що потрібно користувачеві у 2024 році. Однак процесор, можливо, трохи слабенький. Найпросунутіший смартфон – Galaxy S24 Ultra. Він виділяється найкращою системою камер з головним сенсором на 200 Мп, якісним дисплеєм з покриттям антивідблиску, міцним титановим корпусом і найпотужнішим чипом Snapdragon 8 Gen 3. Також є підтримка роботи зі стилусом.

– Galaxy S24 Ultra. Він виділяється найкращою системою камер з головним сенсором на 200 Мп, якісним дисплеєм з покриттям антивідблиску, міцним титановим корпусом і найпотужнішим чипом Snapdragon 8 Gen 3. Також є підтримка роботи зі стилусом. Смартфон із великим екраном – Galaxy S24 Plus. Завдяки 6,7-дюймовому дисплею з роздільною здатністю QHD це хороший вибір для тих, хто довгий час користувався смартфонами iPhone Pro Max, але вирішив перебігти до екосистеми Android.

– Galaxy S24 Plus. Завдяки 6,7-дюймовому дисплею з роздільною здатністю QHD це хороший вибір для тих, хто довгий час користувався смартфонами iPhone Pro Max, але вирішив перебігти до екосистеми Android. Найкращий складаний смартфон – Galaxy Z Fold 6. Девайс для тих, кому потрібен і смартфон, і планшет одночасно. Ну, або для користувачів, яким мало 6,8-дюймового дисплея S24 Ultra.

– Galaxy Z Fold 6. Девайс для тих, кому потрібен і смартфон, і планшет одночасно. Ну, або для користувачів, яким мало 6,8-дюймового дисплея S24 Ultra. Складаний Samsung для більшості – Galaxy Z Flip 6. Він виконаний у форм-факторі "розкладачки" і пропонуэ практично те ж саме, що Fold 6, але за більш доступною ціною.

Раніше Samsung випустила важливе оновлення для своїх смартфонів. Жовтневий патч не тільки усуває помилки в системі, а й значно покращує роботу пристроїв, тому краще не зволікати з установкою.

Презентація серії Samsung Galaxy S25 очікується в січні 2025 року. Є інформація, що S25 Ultra отримає оновлений з 12 до 50 Мп надширококутний об'єктив, а "серцем" усіх трьох моделей стане Snapdragon 8 Elite. Раніше всі моделі Galaxy S25 показали на фотографіях.

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