Хоч пристрій і не передає дані третім особам, це все одно може нести певні ризики для безпеки.

Фахівці CyberNews звернули увагу на потенційні проблеми з конфіденційністю в новеньких смартфонах Pixel 9. Виявилося, що кожні 15 хвилин пристрій відправляє до Google пакет даних, включно з інформацією про місцеперебування, адресу електронної пошти, номер телефону, стан мережі та інші користувацькі дані, пише Gizmochina.

У надії поліпшити ситуацію експерти спробували відключити GPS, однак це не сильно допомогло. За відсутності GPS смартфон починає використовувати дані найближчих Wi-Fi мереж для визначення місця розташування.

Ще одне спостереження полягало в тому, що смартфон періодично взаємодіє з сервісами, на зв'язок з якими користувач не давав згоди. Наприклад, застосунок "Google Фото", який навіть жодного разу не запускався після купівлі, "зв'язується з кінцевими точками, пов'язаними з функцією угруповання фото за обличчями, без запиту на дозвіл".

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Крім того, в Cybernews помітили, що Pixel 9 регулярно запитує оновлення коду з серверів Google. Це може нести потенційні ризики, оскільки хакери цілком здатні втрутитися в цей процес і підмінити код на шкідливі програми.

За словами журналістів, хоч телефон і не передавав дані третім особам протягом періоду спостереження, обсяг переданих даних і можливість віддаленого доступу "викликають сумніви щодо того, хто насправді володіє вашим пристроєм". Google поки що ніяк не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, цього року до серії Pixel 9 увійшло одразу чотири смартфони: звичайний Pixel 9, просунута модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а також складаний Pro Fold. Усі пристрої отримали круті камери, потужний чип із ШІ та підтримку супутникового зв'язку.

Як розповідав УНІАН, у смартфонах Xiaomi знайшли незвичайну фічу – вона дає змогу виявити приховані камери. Достатньо активувати функцію в налаштуваннях і пройтися камерою по кімнаті.

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