Google зміщує графік випуску нових продуктів на два місяці раніше.

Цієї весни Google має представити нове покоління "народної" лінійки смартфонів Pixel A. Зазвичай вони виходять у травні, але цього разу графік зміститься на два місяці раніше, ніж зазвичай – на середину березня 2025 року.

Про це повідомляє Android Headlines. Згідно з інформацією з джерел, березень стане місяцем релізу всіх нових пристроїв Pixel А-серії. Наприклад, Pixel 10a теж очікується в березні (2026 року).

Лінійка флагманських Pixel 10 також з'явиться у продажу раніше – у серпні, як і цього року. До цього всі нові Pixel компанія анонсувала в жовтні. Джерела також стверджують, що Google випустить стабільну версію Android 16 до середини літа 2025 року.

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Що стосується Pixel 9a, то нещодавно в мережі з'явилися якісні зображення смартфона. Однією з головних змін дизайну в смартфоні стане новий блок камер, який тепер виглядає майже врівень із задньою панеллю. Ще одна річ, яку ви помітите – рамка екрана доволі товста.

У плані технічних характеристик очікується, що Pixel 9a отримав процесор Tensor G4, екран 6,1 дюйма, 8/128 ГБ і 8/256 ГБ і батарею трохи більшу, ніж у 8а. Спочатку він працюватиме на Android 15 і отримає 7 років оновлень, що зробить його найбільш "довгоживучим" серед останніх Pixel.

Нагадаємо, цього року до серії Pixel 9 увійшло відразу чотири смартфони: звичайний Pixel 9, просунута модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а також складаний Pro Fold. Усі пристрої отримали круті камери, потужний чип із ШІ та підтримку супутникового зв'язку.

А найближчим часом почнуть виходити флагманські телефони на Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400. Вони обидва принесуть помітне поліпшення показників енергоспоживання і продуктивності, але виявляться набагато дорожчими за своїх попередників і призведуть до подорожчання Android-смартфонів.

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