З релізом HyperOS 2.0 китайська компанія закриє доступ до кастомних прошивок і розширених налаштувань.

Смартфони Xiaomi традиційно цінуються серед користувачів, які люблять налаштувати пристрій під себе. Але згідно з останніми повідомленнями, китайський виробник запланував поетапну відмову від розблокування завантажувача на своїх пристроях до 2025 року, пише портал Gizmochina.

Розблокування завантажувача – це важлива фіча, яка дає змогу встановлювати кастомні прошивки та керувати заблокованими налаштуваннями системи. Втім, якщо Xiaomi вирішить прикрити отримання root-прав, це серйозно обмежить такі можливості.

За словами джерела, ця практика вже використовується в Китаї, а з випуском HyperOS 2.0 і флагманських пристроїв серії Xiaomi 15 може поширитися в усьому світі. Судячи з усього, рішення ухвалюється з метою підвищити безпеку пристроїв.

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Хоч виробник офіційно не підтверджував і не спростовував ці повідомлення, потенційні наслідки для користувачів значні. Це обмеження особливо торкнеться користувачів, які звикли перепрошивати китайські версії телефонів на глобальні, щоб заощадити на вартості пристроїв.

Згідно з витоками, HyperOS 2.0 стане одним із найбільших оновлень ПЗ в історії Xiaomi. Нова ОС дозволить виявити приховані камери, буде краще працювати на старих пристроях, дасть змогу розширити оперативку до 6 ГБ завдяки вбудованій пам'яті і обзаведеться новим меню налаштувань.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi піде по стопах Apple і Samsung і перестане комплектувати свої смартфони зарядним пристроєм. Поки що це стосуватиметься лише окремих країн Азії, але потім, імовірно, стане нормою для інших регіонів.

Водночас експерти обрали 5 найбільш збалансованих телефонів Xiaomi для купівлі восени 2024 року. До списку потрапили свіжі та не дуже пристрої китайського вендора.

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