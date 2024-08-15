Пристрій не гнеться і майже не дряпається, а екран витримав тривале нагрівання запальничкою.

Популярний блогер Зак Нільсен з YouTube-каналу JerryRigEverything, який професійно займається знищенням гаджетів, провів черговий тест смартфона на міцність. Цього разу його "жертвою" став новенький Google Pixel 9 Pro XL.

Традиційні випробування включали нанесення подряпин на переднє скло і задні грані, тест на вигин, а також наскільки фатальним для нього виявиться полум'я. І вже зараз можна сказати, що це претендент на найвитриваліший смартфон 2024 року.

Перший позитивний момент – подряпати дисплей канцелярським ножем так і не вдалося, подряпини почали проявлятися лише після того, як блогер пройшовся по ньому предметом із шостим рівнем твердості за шкалою Мооса. Вбудований в екран сканер відбитків пальців продовжив відмінно працювати, навіть коли скло над ним помітно подряпане.

У тесті на згинання телефон теж проявив себе чудово – жодних пошкоджень і проблем зі збереженням форми корпусу. Незважаючи на всі зусилля, зламати Pixel 9 Pro XL навпіл у автора відео не вийшло.

У фіналі блогер спробував пропалити матрицю, але вона не потемніла навіть за 30 секунд екстремального нагрівання. Тоді як у більшості гаджетів матриця чорніє вже після кількох секунд впливу вогнем. Вердикт очевидний: щоб зламати цей девайс, потрібно реально постаратися.

Нагадаємо, цього року до серії Pixel 9 увійшло відразу чотири девайси: звичайний Pixel 9, просунута модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а також складаний Pro Fold. Усі смартфони отримали круті камери, потужний чип з ШІ і підтримку супутникового зв'язку.

Наступна велика презентація пройде в Apple. У середині вересні нам покажуть iPhone 16, але джерела стверджують, що від нього не варто чекати революції: помітні зміни в Apple приберегли для 2025 року, коли дебютує ультратонка модель.

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