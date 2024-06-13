iPhone навчився показувати час навіть після розряду – це нова фішка iOS 18

Схожий функціонал є і в Apple Watch, які теж показують час у розрядженому стані.

Користувачі встановили бета-версію iOS 18 і виявили не згадану на презентації функцію. Вона дозволяє iPhone показувати час, навіть коли в нього розряджена батарея.

Як відомо, в iPhone XR і новіше є опція Power Reserve, яка дає змогу працювати таким функціям як "Знайти iPhone" і розблокування NFC, навіть після того, як він розрядиться і відключиться. В iOS 18 ця функція була поліпшена.

Тепер, коли батарея iPhone з iOS 18 розряджена, телефон буде продовжувати показувати час у верхньому лівому кутку, що є невеликим, але вкрай корисним оновленням. На екрані відображається значок батареї, а також повідомлення про те, що iPhone доступний для пошуку.

Відео дня

Варто зазначити, що схожа функція є в Apple Watch, які теж показують час у розрядженому стані.

Нагадаємо, нова iOS 18 отримала кастомізацію іконок, ігровий режим, оновлений застосунок "Фото", управління поглядом, запис дзвінків із розшифруванням, а також фірмовий ШІ Apple Intellegence. Реліз нової операційки, як зазвичай, відбудеться у вересні.

Якщо у вас є бажання встановити iOS 18 бета просто зараз, то ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Якщо ваш пристрій оновився до iOS 17, значить, на нього можна встановити і нову систему.

Вас також можуть зацікавити новини: