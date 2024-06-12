Apple презентувала iOS 18: як випробувати нову систему в ділі вже сьогодні

Публічний реліз операційної системи відбудеться у вересні. Але бета-версія вже доступна ентузіастам.

На нещодавній конференції WWDC 2024 компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 18, яка стане доступною для власників iPhone Xs і новіше у вересні. Вона запропонує низку поліпшень, зокрема кастомізацію іконок, а також фірмовий ШІ Apple Intellegence.

Якщо вам не терпиться оцінити нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Важливий момент – перед встановленням не забудьте виконати резервну копію смартфона. Робиться це просто: "Налаштування" → Apple ID → iCloud → "Резервна копія" → "Резервна копія iCloud".

Як встановити iOS 18 на свій iPhone

Перейдіть з iPhone за посиланням на сайт компанії і прокрутіть униз, поки не побачите iOS 18.

Натисніть "Download" у правому верхньому куті екрана. Вам буде запропоновано увійти в систему – введіть свій Apple ID і пароль.

Тепер йдемо в "Налаштування" → "Основні" → "Оновлення ПЗ" > "Бета-оновлення" і вибираємо iOS 18 Developer beta в списку;

Перезавантажуємо пристрій і завантажуємо прошивку знову в цьому ж меню.

У випадку з iPad і iPadOS 18 порядок дій аналогічний.

Відео дня

Хто зможе оновитися до iOS 18

Оскільки Apple знову вирішила не позбавляти жодну зі своїх яблучних моделей підтримки, із сумісністю все просто. Якщо ваш девайс оновився до iOS 17, на нього можна будет встановити і нову систему.

Уся лінійка iPhone 15

Уся лінійка iPhone 14

Уся лінійка iPhone 13

Уся лінійка iPhone 12

Уся лінійка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 і 2022)

Зазначимо, що функції, пов'язані з новим штучним інтелектом, недоступні в бета-версії iOS 18 і з'являться пізніше. Але для їхньої роботи все одно потрібен iPhone 15 Pro або 15 Pro Max, на старіших моделях вони працювати не будуть.

Уже підтверджено, що презентація нових айфонів відбудеться у вересні. З чуток, Pro-моделі отримають серйозний апгрейд дисплея і камери. Звичайні моделі цього року запропонують мінорний апгрейд, що включає вертикальні камери і кнопку "Дія".

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