За 3 місяці до презентації нам уже відомі всі найважливіші відмінності між поколіннями.

У мережі опублікували фотографії, на яких порівнюються старий iPhone 15 Pro і новий iPhone 16 Pro, який представлять цієї осені. Найімовірніше, на знімках представлений макет ще не випущеного айфона.

Фотографії вкотре підтверджують, що однією з головних змін у цьому поколінні буде збільшений розмір екрана. Очікується, що iPhone 16 Pro отримає 6,3-дюймовий дисплей порівняно з 6,1-дюймовим дисплеєм 15 Pro. Також в iPhone 2024 року обіцяють ще більш тонкі рамки завдяки новій технології BRS.

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Система камер стане ще однією важливою зміною. Ходять чутки, що в iPhone 16 Pro основний сенсор буде більшим, ніж в iPhone 15 Pro. Витоки вказують на появу двох нових камер: перископічного телеоб'єктива на 12 Мп з 5-кратним оптичним зумом (запозиченого у 15 Pro Max) і надширіка на 48 Мп.

На зображеннях, що просочилися, також помітна нова кнопка. Сенсорний керуючий елемент, як очікується, дасть змогу швидко запустити камеру і зробити знімок. Він може навіть пропонувати додаткові функції, такі як управління масштабуванням.

Незважаючи на ці зміни, загальний дизайн, схоже, залишається приблизно таким же, як у iPhone 15 Pro. Очікується, що крім оновлень екрану і камери iPhone 16 Pro буде оснащений більш потужним процесором і більш ємним акумулятором.

Презентація нової серії флагманів очікується у вересні, а в червні Apple представить iOS 18, яка принесе найбільше оновлення в історії iPhone.

Раніше в мережу "злили" всі новинки Apple до 2028 року: серед них – абсолютно новий iPhone. Судячи з усього, компанія так і не відмовилася від ідеї випуску гнучкого телефону, але його ми побачимо не раніше ніж через 2 роки.

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