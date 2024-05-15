Компанія так і не відмовилася від ідеї випуску гнучкого смартфона, але його ми побачимо не раніше ніж через 2 роки.

У мережі з'явилася дорожня карта Apple з планами компанії до 2028 року. Її опублікував надійний інформатор під псевдонімом Revegnus. Про більшу частину новинок ми знали раніше, але далеко не про всі.

Найцікавіша новинка – смартфон iPhone зі складаним дисплеєм, реліз якого відбудеться у 2026 році. Діагональ внутрішнього дисплея становитиме 8 дюймів, зовнішній – 6 дюймів. Такий айфон буде являти собою нову лінійку продуктів, орієнтовану на ринок ультра-високого класу.

Також, якщо вірити графіку, наступного року, після трирічної перерви, Apple представить новий iPhone SE. Доступний смартфон запропонує збільшений до 6,1-дюймів дисплей і просунуту 48 Мп камеру, а ще потужніший чипсет та інші нововведення. Це буде помітний апгрейд порівняно з актуальним iPhone SE 3 (екран 4,7-дюйма, 12 Мп камера, чипсет A15 Bionic).

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Очікується, що 2026 рік стане одним із найбагатших на релізи від Apple. Окрім дебютного складного айфона, дебютують ноутбуки MacBook з OLED-екранами і більш доступна гарнітура Vision. Також варто виділити перехід планшетів iPad Air і mini на OLED.

На 2027 рік заплановано вихід iPhone 17 з потрійною основною камерою на 48 МП і такою самою фронталкою, AR-гарнітури і складного iPad з 20-дюймовим екраном.

Нагадаємо, на презентації 7 травня Apple представила два планшети, включно з iPad Pro з OLED-дисплеєм і новим процесором M4. Далі на черзі – WWDC 2024, яка стартує 10 червня. На ній покажуть iOS 18, яка принесе найбільше оновлення в історії iPhone.

Також у найближчі пів року в Apple вийдуть смартфони iPhone 16, про які вже практично все відомо, ювілейні Apple Watch X і бюджетні навушники AirPods "для всіх".

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