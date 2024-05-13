Майбутня операційна система дасть змогу iPhone розшифровувати і резюмувати голосові записи.

Реліз бета-версії iOS 18 відбудеться вже в червні, а широкій аудиторії вона буде доступна у вересні. Майбутню операційну систему для iPhone називають чи не найбільшою в історії, а все тому, що Apple збирається принести у свої смартфони функції, засновані на ШІ.

Свіжий інсайд розкрив, що нового з'явиться в iPhone у 2024 році. iOS 18 отримає два великі нововведення, пов'язані з розшифровкою голосу. Очікується, що вони значно змінять роботу додатків "Нотатки" і "Диктофон".

За допомогою цієї нової функції користувачі зможуть швидко розшифровувати аудіозаписи і перетворювати їх на текстові нотатки. Іншою особливістю буде резюмування за допомогою штучного інтелекту та виділення важливих моментів з аудіозаписів. Аналогічні можливості вже пропонує Samsung у своєму Galaxy AI.

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Зазначається, що можливість записувати зустрічі, лекції тощо вже є зручною функцією iPhone, але можливість легко переглянути розшифровку та короткий виклад цих записів буде неймовірно важливою опцією. Фактично, користувачі iPhone зможуть менше друкувати на клавіатурі, замінивши набір тексту диктофонними записами.

У міру наближення конференції WWDC 2024 витоки про функції ШІ, які з'являться в iOS 18, стають дедалі частішими. У ранніх повідомленнях згадувалася "більше розумна" Siri, а Apple нібито вже досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone.

Окрім ШІ-функцій, одним із головних нововведень iOS 18 стане гнучке налаштування робочого столу. Користувачам дозволять налаштовувати робочий стіл як їм завгодно, прямо як на Android. Наприклад, можна буде вільно змінювати розташування значків.

За останніми даними, iOS 18 буде сумісна з тими самими моделями iPhone, що й iOS 17. При цьому наголошується, що більша частина нових "фішок" буде ексклюзивною для iPhone 16.

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