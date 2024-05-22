Джерело поділилося ключовою відмінністю iPhone 16 Pro і 16 Pro Max від гаджетів актуального покоління.

Менше, ніж за 4 місяці Apple представить нове покоління iPhone – це означає, що компанія вже визначилася з усіма характеристиками. У китайській соцмережі Weibo з'явилася інформація про одну з найважливіших змін у майбутньому поколінні – камери.

Згідно з джерелом, основна камера iPhone 16 Pro Max буде заснована на вдосконаленому кастомному 48-мегапіксельному сенсорі Sony IMX903. В iPhone 16 Pro, навпаки, буде встановлено той самий 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX803, що і в поточних моделях iPhone 15 Pro.

Джерело також стверджує, що обидві моделі iPhone 16 Pro вперше запропонують ультраширококутну камеру на 48 Мп, яка дасть змогу захоплювати більше світла й отримувати якісніші знімки в умовах низької освітленості. Усі поточні смартфони Apple обладнані ультраширіком на 12 Мп, тож це вагомий апгрейд.

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Передбачається, що третя камера – телеоб'єктив, збереже роздільну здатність у 12 Мп. З чуток, у 2025 році iPhone 17 Pro завершить перехід усіх камер на 48-мегапіксельні датчики, зокрема й фронтальний модуль.

Зі свого боку серйозно оновлення камер для базових моделей iPhone 16 не очікується – вони тільки в минулому поколінні отримали новий 48-Мп сенсор.

Уже підтверджено, що презентація нових смартфонів відбудеться у вересні, а найближчими тижнями Apple представить iOS 18, яку називають чи не найбільшим апдейтом в історії. Є інформація, що компанія досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone.

Раніше в мережу "злили" всі новинки від Apple до 2028 року: серед них - абсолютно новий iPhone. Вочевидь, корпорація так і не відмовилася від ідеї випуску гнучкого телефону, але його ми побачимо не раніше ніж через 2 роки.

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