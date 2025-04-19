Ефект тимчасовий і має зберігатися близько шести місяців.

Китайська Infinix любить експериментувати з дизайном своїх смартфонів. Але цього разу компанія пішла ще далі, представивши перший у світі смартфон із задньою панеллю, що пахне, пише GSMArena.

Називається модель Infinix Note 50s 5G+. Завдяки покриттю корпусу зі штучної шкіри з мікрокапсулюванням активної речовини смартфон видаватиме приємний запах. Ефект тимчасовий і буде відчуватися протягом шести місяців.

Infinix Note 50s 5G+ вийде в трьох кольорах, але пахнути буде тільки версія Marine Drift Blue. У самому запаху присутні верхні ноти морського і лимонного, середні ноти конвалії, і базові ноти амбри і ветівера. Щодо решти, це зичайний смартфон середнього класу з гарними характеристиками і конкурентною ціною:

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Екран: 6,78 дюйма, AMOLED, Full HD+, 144 Гц, 1300 ніт.

6,78 дюйма, AMOLED, Full HD+, 144 Гц, 1300 ніт. Процесор : MediaTek Dimensity 7300 Ultimate.

: MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Пам'ять: 8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ користувацької.

8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ користувацької. Камера: основний 64-Мп датчик із сенсором Sony IMX 682 і вторинним об'єктивом 2 МП. Також є подвійний світлодіодний спалах і активне підсвічування ореолу з кількома режимами, включно зі світловим підсвічуванням оповіщень.

основний 64-Мп датчик із сенсором Sony IMX 682 і вторинним об'єктивом 2 МП. Також є подвійний світлодіодний спалах і активне підсвічування ореолу з кількома режимами, включно зі світловим підсвічуванням оповіщень. Акумулятор: 5500 мАг, підтримується зарядка по дроту потужністю 45 Вт і зворотна зарядка на 10 Вт.

Працює смартфон під управлінням Android 15 (XOS 15). Крім уже згаданого забарвлення Marine Drift Blue, доступно ще два кольори: Titanium Gray і Burgundy Red.

Infinix Note 50s 5G+ вже надійшов у продаж в Індії за ціною $190 за модель з 8/128 ГБ і $219 за версію на 8/256 ГБ. Чи буде він продаватися в Європі, не згадується. У будь-якому разі з часом його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Раніше Infinix представила Infinix Hot 50 Pro+. Виробник каже, що це найтонший у світі смартфон із вигнутим дизайном, а також одна з найтонших моделей в принципі в історії індустрії.

УНІАН розповідав, що новий недорогий смартфон з Китаю отримав рекордну батарею 8000 мАг. При цьому товщина пристрою становить менше ніж 8 мм, а маса – всього 209 г.

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