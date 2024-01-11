Виробники смартфонів продовжують експериментувати зі способами впровадження E Ink. У Infinix поки це вийшло найкраще.

Китайська компанія Infinix, про яку багато хто міг навіть не чути, привезла на CES 2024 незвичайні смартфони. Їх задні панелі вміють змінювати колір без споживання енергії.

Як передає The Verge, на задній частині таких смартфонів встановлено додаткові екрани, побудовані за технологією E-Ink. Зазвичай такі дисплеї зустрічаються в електронних книгах.

Якщо є охота, користувач може змінювати забарвлення задньої кришки на будь-яку з доступних. Наприклад, чорно-білий смартфон можна забарвити в синій, рожевий, зелений і червоний. Також можна змішувати кольори – в результаті у вас буде унікальний смартфон зі своїм дизайном

Ще одна цікава фішка – можливість виводити час, емодзі і деякі віджети. Подивіться, як це виглядає:

Унікальна технологія отримала назву E-Colour Shift. Для її втілення використовуються електронні чорнила Prism 3 від компанії. E-Ink. Задня панель телефону включає рівно 60 окремих елементів – кожен з них здатний змінювати відтінок в залежності від часу або настрою користувача.

У Infinix підкреслили, що постійно включений E-Ink-дисплей не впливає на автономність пристрою, оскільки енергія витрачається тільки в моменти, коли змінюється колір чорнила. Коли такі смартфони-хамелеони надійдуть у продаж, не повідомляється.

Раніше Samsung представила "невбивний" смартфон, який може працювати без батареї. Новинка отримала застарілий дизайн, але автономність і виживаність пристрою компенсують цей момент.

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