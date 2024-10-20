Товщина корпусу Hot 50 Pro+ становить усього 6,8 мм. Для порівняння, товщина топового iPhone 16 - 8,25 мм.

Китайська Infinix, про яку багато хто міг навіть не чути, представила Hot 50 Pro+. Виробник каже, що це найтонший у світі смартфон із вигнутим дизайном, а також одна з найтонших моделей в принципі в історії індустрії.

Товщина корпусу Hot 50 Pro+ становить лише 6,8 міліметра. Для порівняння, у iPhone 16 Pro товщина – 8,25 мм, а абсолютного рекордсмена – 4,75 мм. Це модель Vivo X5 Max 2014 року випуску.

За характеристиками Infinix Hot 50 Pro+ – типовий середньобюджетник. Усередині стоїть чипсет Helio G100, доповнений 8 ГБ ОЗП. AMOLED-дисплей 6,78-дюймовий з частотою оновлення 120 Гц і захисним склом Gorilla Glass. Батарея 5000 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 33 Вт.

З інших особливостей: потрійна камера з основним модулем на 50 Мп, захист IP54, ігровий режим, захист очей від синього світіння і підтримка microSD. Працює смартфон на базі Android 14 з оболонкою XOS 14.5. Обіцяють 5 років підтримки.

Пристрій уже продається в Китаї. У мінімальній конфігурації 8+128 ГБ його оцінили в 205 доларів.

Як раніше повідомлялося, Xiaomi "перекрила кисень" покупцям китайських версій своїх смартфонів. Купивши апарат виробника на майданчиках на кшталт AliExpress, більше не вийде перепрошити його ПЗ на глобальну версію.

Тим часом в асортименті Samsung з'явився 200-доларовий смартфон, який отримуватиме оновлення 6 років. Це робить його найдоступнішим Android, що пропонує такий термін підтримки. Раніше таким вважався Pixel 8a за 499 доларів.

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