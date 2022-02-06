Цифровий інтернет-магазин ігор Steam опублікував щомісячну статистику по обладнанню своїх користувачів за січень 2022 року.
Найпопулярнішою відеокартою, як і раніше, залишається "старий-добрий" Pascal – GeForce GTX 1060. Друге і третє місце утримують GeForce GTX 1650 і GTX 1050 Ti, а топ-10 найбільш ходових відеокарт замикає мобільна версія GeForce RTX 3060.
Середньостатистичний комп'ютер Користувача виглядає наступним чином:
4-ядерний процесор з частотою 2,3-2,7 ГГц;
- 16 ГБ оперативної пам'яті;
- GeForce GTX 1060;
- Windows 10.
Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.
Що стосується операційних систем, з початку 2022 року "десятка" втратила в популярності близько 4%. Водночас частка Windows 11 зросла на 3,5%. Нова система встановлена вже на 14% комп'ютерів, що працюють зі Steam.
А тим часом на світовому ринку техніки продовжує збільшуватися розрив між попитом і пропозицією. Раніше Міністерство торгівлі США опублікувало невтішний звіт про дефіцит напівпровідників на основі даних від більш ніж 150 компаній в ланцюжку поставок.
Очікується, що у 2022 році буде ще складніше знайти в продажу необхідні гаджети. Поставки комп'ютерних комплектуючих можна чекати місяцями, а ціни на них можуть перевищувати рекомендовані у 2-3 рази.