Прийдешня портативна ігрова консоль Steam Deck, яка позиціюється як прямий конкурент Nintendo Switch, буде досить габаритною: 298×117×49 мм при вазі 669 грамів. Але чи говорять вам ці цифри справжній розмір консолі?
Ось і блогер Кері Голомб порахував так само, тому наочно порівняв новинку з різними пристроями – від PSP і Nintendo Switch до Sega Game Gear і Nokia N-Gage. Зробив він це у своєму акаунті у Твіттері.
Так, наприклад, вона виглядає поруч з Nintendo Switch OLED:
А так, якщо порівняти зі старенькою PSP:
PSP Vita:
Геймпадами Steam і Xbox:
Мабуть, найзрозуміліше порівняння:
Нагадаємо, що Steam Deck оснащена 7-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1280х800 пікселів і чіпом AMD з графікою RDNA 2. На ній будуть доступні всі ігри користувача з його акаунта в Steam. Хмарні збереження, список друзів та інші функції облікового запису також будуть доступні на пристрої.
Її реліз досі намічений на кінець цього лютого. Вартість – 399, 529 та 649 доларів залежно від кількості пам'яті (11 200, 14 800 та 18 200 грн відповідно).
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А тим часом на світовому ринку техніки продовжує збільшуватися розрив між попитом і пропозицією. Днями Міністерство торгівлі США опублікувало невтішний звіт про дефіцит напівпровідників на основі даних від більш ніж 150 компаній в ланцюжку поставок.
Очікується, що у 2022 році буде ще складніше знайти у продажу необхідні пристрої. Поставки смартфонів та ноутбуків можна чекати місяцями, а у випадку з PS5 – роками.