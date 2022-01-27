Користувачам варто бути готовими до ще більш суттєвого подорожчання смартфонів, ноутбуків, автомобілів, планшетів та іншої техніки.

Ми кілька разів писали про те, що, найімовірніше, глобальний дефіцит напівпровідників затягнеться надовго. Наперекір тому, що деякі експерти, у тому числі глава Qualcomm, дають оптимістичні прогнози, негативні все ж нівелюють.

Днями Міністерство торгівлі США опублікувало звіт про дефіцит чіпів на основі даних від більш ніж 150 компаній в ланцюжку поставок. В результаті з'ясувалося, що попит все так само набагато перевищує пропозицію – сюрпризу в цьому немає, але цього разу дані надійшли з офіційного джерела, який провів детальний аналіз.

Основні моменти зі звіту:

У ряду компаній резерви напівпровідників в середньому скоротилися з 40-денних у 2019 році до 5-денних у 2021-му. В ключових галузях ці запаси ще менше;

За останні пару років попит на напівпровідникові компоненти виріс на 17%. При цьому, істотного збільшення пропозиції на ринку на цей момент не спостерігається;

Зараз фабрики найбільших виробників, на зразок TSMC і Samsung, завантажені більш ніж на 90%;

Найдефіцитнішими компонентами стали мікроконтролери на базі застарілих логічних схем, аналогові деталі та оптоелектронні чіпи;

Більшість схиляється до того, що ситуація навряд чи покращиться до другої половини 2022 року, через що випуск деяких пристроїв буде відкладений на більш пізній термін.

Чому виник дефіцит напівпровідників

Передумови того, що ми спостерігаємо зараз, виникли не тільки через спалах коронавірусної хвороби; вони накопичувалися роками.

До числа проблем, з якими зіткнулася напівпровідникова індустрія перед пандемією, аналітики відносять технології 5G, що збільшили попит на чіпи, і рішення США припинити продаж напівпровідників та інших технологій китайської Huawei, яка швидко окупувала потужності інших виробників своїми замовленнями.

А мені що з того

У 2022 буде ще складніше знайти в продажу необхідні гаджети. Поставки смартфонів, планшетів або холодильників можна чекати місяцями, а у випадку з PS5 мало не роками.

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Як писав УНІАН, минулого тижня в Україні були представлені відеокарти Radeon RX 6500 XT від AMD, але вражає в них тільки ціна. Ціни на відеокарти варіюються в межах 13,5-15,5 тис.грн, що втричі більше, ніж заявлена рекомендована ціна.

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