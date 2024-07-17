За начинкою "компакт" являє собою смартфон середнього класу.

В останні роки смартфони з великими дисплеями витіснили компактні. Але часом на ринку з'являються нові пристрої, як правило, від менш відомих виробників, для тих, кому важливий розмір. Одним із таких став Unihertz Jelly Max.

Компанія називає свою новинку "найменшим 5G-телефоном на ринку" і стверджує, що він чудово лежить у руці. Гаджет обладнаний 5-дюймовим HD-екраном, а за рахунок тонких рамок габарити не перевищують 62,7×128,7×16,3 мм. Для порівняння, iPhone 13 mini укладений у корпус з розмірами 64×132×7,7 мм.

Зазвичай заради компактності доводиться жертвувати автономністю, але Jelly Max особливо не втратив у цьому плані. Усе завдяки акумулятору 4000 мАг, невисокій роздільній здатності дисплея і підтримці швидкої зарядки потужністю 66 Вт. За начинкою новинка являє собою смартфон середнього класу:

Екран: 5,05 дюйма, IPS, роздільна здатність 720×1520 пікселів, 24 біт;

Процесор: MediaTek Dimensity 7300;

Пам'ять: 12 ГБ оперативної LPDDR5, 256 ГБ користувацької UFS 3.1.

Камера: основна з роздільною здатністю 100 Мп і телевік на 8 Мп із зумом 3,4x. Селфі-камера - 32 Мп з f/2.0.

Батарея: 4000 мАг, швидка зарядка 66 Вт (від 0 до 100% за 50 хвилин).

З додаткових фішок можна виділити кнопку, що налаштовується, чип NFC для безконтактних платежів, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, і напівпрозору задню кришку. З коробки смартфон працює на "чистому" Android 14.

Unihertz Jelly Max можна попередньо замовити на Kickstarter у рамках краудфандингу за ціною від $199. Відправлення смартфона покупцям почнеться в жовтні. На YouTube вже з'явилися перші огляди.

Примітно, що свіжий рейтинг задоволеності AnTuTu показав, що у 2024 році у користувачів Apple більшою симпатією користуються раритетні iPhone, які вирізняються компактним дизайном, порівняно з більш сучасними версіями.

Якщо ви в пошуках смартфона, продуктивності якого вистачить і на 5 років, фахівці AnTuTu публікували рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. Перші три місця займають пристрої Asus, Oppo і iQOO.

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