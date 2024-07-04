Обидва смартфони вийшли ще в 2020 році і можуть похвалитися компактним розміром.

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu, слідом за Android, випустили рейтинг девайсів Apple, які (згідно з опитуваннями) користувачі техніки бренду люблять найбільше. Примітно, що в топі немає жодного нового гаджета.

Якщо дивитися виключно на смартфони, то лідером виявився iPhone 12 mini, яким задоволені 95,97% користувачів. У нього яскравий 5,4-дюймовий OLED-дисплей, потужний процесор, непогана подвійна камера, а ще він зручно сидить у руці завдяки комфортним габаритам. Тобто це ідеальний варіант у 2024 році для тих, хто втомився від "лопатофонів".

На другому місці в списку Apple-смартфонів розташувався представлений навесні 2020 року iPhone SE – 94,99% позитивних реакцій. Модель обожнюють за класичний дизайн із кнопкою Home, компактні габарити, оптимальне залізо і доступний цінник. Більше телефонів у топі немає.

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Натомість безумовним лідером став iPad Pro 2 з 10,5-дюймовим екраном, який отримав 96,63% позитивних відгуків. Це планшет 2017 року, за яким ідуть iPad Air 4 (96,43%) та останній iPad Pro 11 (96,33%) з чипом M4.

Новий iPhone Mini ми вже навряд чи колись побачимо, а ось на весну 2025 року Apple, якщо вірити чуткам, запланувала реліз нового iPhone SE. Бюджетний айфон буде схожий на iPhone 14, тобто отримає 6,1-дюймовий екран, а цінник збережеться на рівні $429.

Що стосується нового iPhone 16, то його покажуть у вересні. Розміри екранів 16 Pro і 16 Pro Max збільшать з 6,1 до 6,3 і з 6,7 до 6,9 дюйма, а ширина рамки в екрана становитиме 1,15 мм і 1,2 мм – це буде рекорд серед усіх смартфонів на ринку. Інший помітний апгрейд стосуватиметься камери.

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