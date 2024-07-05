Вони не тільки радують розмірами і характеристиками, а й не втратять свою актуальність у найближчі роки.

У 2024 році все менше брендів випускають компактні смартфони – і не кнопкових малюків, а саме повноцінних флагманів. Apple відмовилась від міні-айфонів ще 2022 року, а торік ми "втратили" ASUS, по суті, останній бренд, який випускав міні-флагмани з передовою начинкою.

Якщо ви роздумуєте над покупкою невеликого смартфона, то зараз найкращий час зробити це. Авторитетне видання Tom's Guide назвало 6 найкращих компактів на ринку, які не тільки радують характеристиками, а й не втратять актуальності в найближчі роки.

iPhone 13 Mini. Найкращий компактний смартфон загалом, упевнені в Tom's Guide. Немає нічого, з чим би він не впорався, при цьому його легко носити в кишені або використовувати однією рукою. 5,4-дюймовий OLED-дисплей, як і раніше, чіткий, з чудовими кольорами і кутами огляду.

Найкращий компактний смартфон загалом, упевнені в Tom's Guide. Немає нічого, з чим би він не впорався, при цьому його легко носити в кишені або використовувати однією рукою. 5,4-дюймовий OLED-дисплей, як і раніше, чіткий, з чудовими кольорами і кутами огляду. Asus Zenfone 10 . Найкращий компактний смартфон з Android. Вирішує поєднання розміру екрана (5.92 дюйма), флагманського чипа (Snapdragon 8 Gen 2) і "жирної" батарейки (4300 мАгод). Єдиний мінус - обмежений графік оновлень Android.

. Найкращий компактний смартфон з Android. Вирішує поєднання розміру екрана (5.92 дюйма), флагманського чипа (Snapdragon 8 Gen 2) і "жирної" батарейки (4300 мАгод). Єдиний мінус - обмежений графік оновлень Android. Samsung Galaxy Z Flip 5. Оскільки компактні телефони відходять у минуле, їхньою альтернативою стали розкладачки. Цим смартфоном можна комфортно керувати однією рукою: діагональ зовнішнього дисплея становить усього 3,4 дюйма. Модель також захищена від потрапляння води і вологи.

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Apple iPhone 15 Pro . 6,1 дюйма в сучасних реаліях - дійсно маленька діагональ. Ви не знайдете потужнішого телефону або кращої камери в компактному розмірі, але за цей привілей доведеться заплатити.

. 6,1 дюйма в сучасних реаліях - дійсно маленька діагональ. Ви не знайдете потужнішого телефону або кращої камери в компактному розмірі, але за цей привілей доведеться заплатити. iPhone SE (2022) . Найкомпактніший і водночас найдоступніший смартфон у списку. Цей "малюк" працює спритно, має батарейку на цілий день роботи та отримає нову iOS 18, але все ж позбавлений деяких сучасних зручностей смартфона.

. Найкомпактніший і водночас найдоступніший смартфон у списку. Цей "малюк" працює спритно, має батарейку на цілий день роботи та отримає нову iOS 18, але все ж позбавлений деяких сучасних зручностей смартфона. ZTE Nubia Flip 5G. Другий складаний смартфон у цьому списку, Nubia Flip 5G робить те саме, що і Galaxy Z Flip, зручно складаючись навпіл за необхідності. За винятком того, що він робить це за половину ціни.

Примітно, що свіжий рейтинг задоволеності AnTuTu показав, що в середині 2024 році серед користувачів Apple найбільшою симпатією користуються раритетні iPhone, які відрізняються компактним дизайном, порівняно з більш сучасними версіями.

Якщо ви в пошуках смартфона, продуктивності якого вистачить і на 5 років, фахівці AnTuTu публікували рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. Перші три місця посідають пристрої Asus, Oppo і iQOO.

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