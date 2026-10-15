Який бюджетний смартфон обрати у 2026 році: несподіваний претендент на лідерство

Цей пристрій має великий дисплей із частотою оновлення 120 Гц, камеру на 50 Мп та забезпечує цілий день роботи без підзарядки.

Бюджетний смартфон Motorola Moto G (2026) офіційно подешевшав на $65. Завдяки зниженню ціни пристрій став оптимальним варіантом для тих, хто шукає недорогий Android із хорошою автономністю та швидким екраном.

Як повідомляє PhoneArena, у цю мить версія Moto G (2026) у кольорі Pantone Slipstream продається на 22% дешевше від початкової ціни. Вартість пристрою на Amazon опустилася нижче $240.

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим екраном із частотою оновлення 120 Гц. Це забезпечує плавне прокручування інтерфейсу, анімацій та динамічного контенту, а також зменшує зорову втому під час тривалого використання. При цьому максимальна яскравість екрану поступається деяким конкурентам, тому на яскравому сонці користуватися пристроєм може бути менш зручно.

Відео дня

За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 6300. Його можливостей достатньо для повсякденних завдань, включаючи спілкування в месенджерах, перегляд відео та роботу з додатками.

Основна камера на 50 мегапікселів робить гарні знімки при хорошому освітленні. Хоча вона має обмеження щодо динамічного діапазону, через що фотографії можуть втрачати деталізацію в складних умовах зйомки.

Однією з головних переваг Moto G (2026) залишається автономність. Акумулятор ємністю 5200 мА·год гарантує 20 годин безперервного веб-серфінгу на одному заряді. Крім того, є підтримка швидкої дротової зарядки потужністю 30 Вт.

Незважаючи на деякі компроміси в характеристиках, Motorola Moto G (2026) залишається гідним варіантом у бюджетному сегменті. Пристрій пропонує великий дисплей із частотою оновлення 120 Гц, камеру на 50 Мп та тривалий час роботи без підзарядки.

Раніше експерти відомого бенчмарку AnTuTu опублікували рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Найвигідніший для придбання флагман сьогодні продає Nubia, а в бюджетному сегменті лідирують пристрої Motorola та OnePlus.

УНІАН писав, що бюджетні смартфони вартістю до $200 вже у 2027 році можуть стати рідкістю або взагалі зникнути. Причина – стрімко зростаючий попит на пам’ять для ШІ, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.

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