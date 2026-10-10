'Топ за свої гроші': експерти обрали найкращі смартфони у п'яти цінових категоріях

Найвигідніший для придбання флагман пропонує компанія Nubia. У бюджетному сегменті лідирують пристрої Motorola та OnePlus.

Розробники бенчмарку AnTuTu оновили рейтинги Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності за підсумками вересня 2026 року. До списку увійшли пристрої різних цінових категорій – від бюджетних до флагманів.

При складанні рейтингу враховувалися середні результати смартфонів у тестах AnTuTu та актуальні роздрібні ціни на гаджети. У компанії зазначають, що вони не враховували такі критерії, як автономність роботи, можливості камери та якість екрану.

Серед пристроїв вартістю не більше 225 доларів лідером виявився Motorola Moto G100s із процесором Snapdragon 6s Gen 4, акумулятором на 7000 мАг та екраном LCD із частотою оновлення 120 Гц. Слідом за ним йде OPPO K12s 5G з таким самим процесором. Замикає трійку найвигідніших бюджетних моделей OnePlus Turbo 6X на базі Dimensity 7360 SUPER.

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У сегменті від 225 до 375 доларів найкращим став OnePlus Turbo 6, оснащений процесором Snapdragon 8s Gen 4, AMOLED-екраном із частотою оновлення 165 Гц та акумулятором 9000 мАг. Слідом йде OnePlus Ace 6T із Snapdragon 8 Gen 5, а замикає трійку realme Neo7 Turbo на базі Dimensity 9400e.

Рейтинг моделей у ціновій категорії від 375 до 520 доларів очолив iREDMI K90 Ultra, за ним йде iQOO Neo11 – обидва працюють на базі Snapdragon 8 Elite. На третьому місці розмістився Redmi K90 Max із процесором Dimensity 9500.

Honor WIN із процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 став найкращим у категорії від 520 до 670 доларів. Honor Magic8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) та iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) посіли друге та третє місця відповідно.

Лідером серед найдорожчих пристроїв, вартість яких перевищує 670 доларів, став iQOO 16 із процесором Snapdragon 8 Super Gen 6. Друге та третє місця також дісталися гаджетам Nubia: Nubia NaviX Ultra та RedMagic 11S Pro відповідно. Обидва оснащені Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Раніше AnTuTu опублікував рейтинг найпотужніших смартфонів вересня. Перше місце посів Xiaomi 18 Fold із гнучким екраном у стилі iPhone Ultra та з власним процесором XRING O3.

Експерти порівняли фотоможливості iPhone 18 Pro та Galaxy S26 Ultra. За рівнем деталізації флагмани виявилися близькими, але підхід до обробки знімків у них відрізняється.

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