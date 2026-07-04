Дешеві смартфони можуть зникнути вже у 2027 році: в усьому винен бум ШІ

Поточна ситуація на ринку робить виробництво недорогих смартфонів збитковим без істотного підвищення роздрібних цін.

Бюджетні смартфони вартістю до 200 доларів вже наступного року можуть стати рідкістю або взагалі зникнути з прилавків. Причина – стрімке зростання попиту на пам'ять DRAM для систем штучного інтелекту, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.

За оцінками видання MyDrivers, до кінця 2026 року понад 50% усіх поставок DRAM буде поглинуто серверами ШІ, а в 2027 році цей показник перевищить 60%. У зв’язку з цим виробники смартфонів зіткнуться з дефіцитом пам’яті й будуть змушені або суттєво підвищувати ціни, або відмовитися від випуску доступних моделей.

Ситуацію ускладнює той факт, що близько 90% світового ринку DRAM-пам’яті контролюють лише три компанії – Samsung, SK hynix та Micron. З 2022 року вартість пам’яті вже зросла на 700%, і аналітики не очікують помітного поліпшення в найближчі роки.

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Компоненти пам'яті стали найдорожчою частиною сучасних смартфонів, складаючи 60% від загальної собівартості пристрою. Це робить виробництво більш доступних моделей збитковим без істотного підвищення роздрібних цін. Передбачається, що дефіцит пам’яті торкнеться й преміального сегмента: виробники дедалі частіше відмовляються від Ultra-смартфонів.

Єдиною надією галузі називають китайських виробників CXMT і YMTC. Вони поступово нарощують випуск чіпів і вже співпрацюють з низкою місцевих брендів, таких як Huawei та Xiaomi. Хоча експерти зазначають, що їхнє розширення поки що покращує лише ситуацію з фізичними поставками, але не розв'язує проблему ціноутворення.

Через глобальний дефіцит пам'яті та бум індустрії штучного інтелекту користувачі зіткнулися не лише з підвищеними цінами на смартфони, а й на інші пристрої, що залежать від пам'яті, – консолі, відеокарти та комплектуючі. Покращення ситуації не очікується щонайменше до 2028 року.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам'яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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