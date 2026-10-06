Експерти назвали 5 недорогих Android-смартфонів, які прослужать 5–7 років

Тривала програмна підтримка більше не є привілеєм дорогих флагманських моделей.

Вибирати новий Android-смартфон сьогодні варто не тільки за характеристиками та ціною. Все більшого значення набуває термін програмної підтримки, особливо якщо ви хочете користуватися пристроєм довгі роки й не міняти його вже через пару років.

Тривала підтримка також означає регулярні оновлення Android і системи безпеки. Це дозволяє отримувати нові функції та захищає смартфон від вразливостей, якими можуть скористатися хакери. Експерти BGR перелічили п’ять Android-смартфонів, які здатні залишатися актуальними щонайменше п’ять років.

Тривала підтримка вже не є привілеєм дорогих флагманів. Виробники пропонують смартфони бюджетного і середнього класу, які отримують оновлення протягом п’яти, шести і навіть семи років.

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Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE вийшов у вересні 2025 року й отримав сім років оновлень Android та системи безпеки. Це означає, що виробник планує підтримувати смартфон приблизно до 2032 року. Базова версія з 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштує $650, а варіант із 256 ГБ – близько $729.

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим Dynamic AMOLED-екраном із частотою 120 Гц, підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю до 1900 ніт. Основна камера включає 50-Мп ширококутний модуль, 12-Мп надширококутну камеру та 8-Мп телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом. За автономність відповідає акумулятор ємністю 4900 мАг; підтримується дротова зарядка потужністю 45 Вт та бездротова – 15 Вт.

В основі Galaxy S25 FE лежить процесор Exynos 2400. Незважаючи на те, що це не найновіший чіп Samsung, його продуктивності більш ніж достатньо для повсякденних завдань, ігор та сучасних додатків. До того ж смартфон отримав функції штучного інтелекту, доступні в дорожчій серії Galaxy S25.

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 – ще один варіант для тих, хто хоче купити смартфон на кілька років уперед. Модель вийшла в березні 2025 року і спочатку мала отримувати оновлення протягом шести років, однак Samsung збільшила термін підтримки до семи років – аж до 2032 року.

За приблизно $380 покупець отримує 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті, потрійну камеру 50+12+5 Мп, 6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, а також акумулятор на 5000 мАг із підтримкою зарядки потужністю 45 Вт. Пікова яскравість сягає 1900 ніт, завдяки чому екран залишається добре читабельним навіть при яскравому освітленні.

За продуктивність відповідає процесор Exynos 1580. Він помітно швидший за чіп попереднього покоління Galaxy A55 і здатний без серйозних проблем справлятися з повсякденними завданнями. Крім того, смартфон отримав набір AI-функцій Samsung Awesome Intelligence.

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 – найпродуктивніший смартфон у цій добірці. Він вийшов у квітні 2026 року й отримає чотири великі оновлення Android, а також шість років оновлень безпеки. Цього має вистачити приблизно до 2030–2031 року. Модель коштує близько $490 у версії з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Варіант із 12 ГБ оперативної пам’яті обійдеться приблизно в $550.

Головна перевага Nord 6 – продуктивність. Смартфон працює на базі Snapdragon 8s Gen 4, який належить до найпотужніших мобільних процесорів свого цінового сегмента. Також пристрій отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2772 × 1272 пікселів, частотою оновлення 165 Гц, підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю до 3600 ніт.

На окрему увагу заслуговує акумулятор ємністю 9000 мАг. Він підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт, причому відповідний зарядний адаптер входить до комплекту поставки.

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A37 належить до середнього цінового сегменту, але виробник також зробив ставку на тривалу підтримку. Смартфон отримає шість років оновлень Android та системи безпеки – тобто залишиться актуальним приблизно до 2032 року. Ціна починається приблизно з $436 за версію з 6 ГБ + 128 ГБ, модель із 256 ГБ пам’яті коштує близько $520.

Galaxy A37 оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1080 × 2340 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1900 ніт. На задній панелі розташована потрійна камера: основний 50-Мп сенсор, 8-Мп надширококутна камера та 5-Мп макромодуль. Фронтальна камера має роздільну здатність 12 Мп.

За продуктивність відповідає процесор Exynos 1480. Його можливостей достатньо для перегляду відео, соціальних мереж, веб-серфінгу та інших повсякденних завдань, хоча для вимогливих ігор це не найвдаліший варіант.

Fairphone Gen 6+

Fairphone Gen 6+ вирізняється серед інших моделей не лише тривалою підтримкою, а й ремонтопридатністю. Це оновлена версія торішнього Fairphone Gen 6, причому виробник обіцяє шість великих оновлень Android – аж до 2032 року.

Ще одна важлива перевага – можливість самостійно замінити основні компоненти. Компанія обіцяє постачати 12 змінних деталей щонайменше до 2033 року. Серед них – дисплей, камери, акумулятор, задня кришка, лоток для SIM-карт і мікрофони.

Смартфон коштує близько $649 і оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого накопичувача. Серед інших характеристик: 6,31-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1400 ніт, процесор Snapdragon 7s Gen 4, основна камера на 50 Мп із сенсором Sony та акумулятор ємністю 4415 мАг.

У мережі звернули увагу, що Samsung і Google почали підвищувати стартові ціни на свої бюджетні смартфони. У випадку окремих моделей подорожчання вже сягає $100.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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