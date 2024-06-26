На iPhone нарешті з'явилася підтримка повідомлень формату RCS: чому це важливо

По суті, це дасть змогу безплатно спілкуватися через iMessage з користувачами на Android.

Apple, як і обіцяла, додала в iOS стандарт обміну повідомленнями, який підтримується Android. Про це пише MacRumors.

Йдеться про RCS - Rich Communication Service, стандарт, який використовується в штатному додатку "Повідомлення" на Android і працює через інтернет, а не стільникову мережу. Через те, що Apple використовує пропрієтарний протокол на iOS, її користувачі не могли безплатно спілкуватися з тими, у кого Android. Будь-яке повідомлення, написане в iMessage і відправлене на Android, перетворювалося на платне СМС.

Тепер усе змінилося. Після випуску другої бета-версії iOS 18 в налаштуваннях з'явилась функція RCS, завдяки якій користувачі iOS і Android тепер можуть обмінюватися безкоштовними повідомленнями безпосередньо, без використання сторонніх месенджерів, зокрема WhatsApp і Telegram.

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Наразі лише кілька операторів зв'язку США підтримують цей протокол на iPhone, але до моменту виходу публічної версії iOS 18 у вересні підтримка повідомлень RCS має стати загальною.

Рішення Apple про впровадження RCS виникнуло за багаторічним тиском з боку регуляційних органів, а також конкурентів. Google навіть звинувачувала Apple у дискримінації підлітків з Android: мовляв, вони не можуть спілкуватися з однолітками, які використовують iMessage. Це стимулює продажі iPhone.

Останніми роками iOS стає дедалі більше схожою на Android. Раніше Apple зняла заборону на встановлення додатків зі сторонніх джерел, а з виходом iOS 18 дозволила кастомізувати робочий стіл Айфона під свої потреби та потреби, як на Android.

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