Найімовірніше, Apple впровадить цю функцію з релізом iOS 18 у вересні.

У листопаді 2023 року Apple несподівано оголосила про впровадження підтримки формату повідомлень RCS на iPhone, але не стала розкривати точні терміни. Однак тепер Google випадково розкрила на своєму сайті, що запуск функції заплановано на осінь цього року.

Як пише портал MacRumors, найімовірніше це станеться після виходу iOS 18 у вересні. Втім, тестування нової технології може початися раніше, зокрема, із запуском перших бета-версій iOS 18 у червні.

RCS – це кросплатформний стандарт, який працює через інтернет, а не стільникову мережу, тобто дасть змогу по суті безплатно спілкуватися через iMessage з користувачами Android-пристроїв. Наразі така можливість є тільки у власників iPhone.

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Фактично, RCS – це "SMS на стероїдах": без обмежень на кількість символів, з підтримкою відправки файлів з вищою роздільною здатністю, групових чатів, наскрізного шифрування і сповіщень про прочитання повідомлень.

При цьому, Apple, ймовірно, збереже поділ типів повідомлень в iMessage за кольором, тобто Android-користувача все одно можна буде розпізнати з першого повідомлення. Це насправді серйозний момент: Googlе не раз звинувачувала Apple у цькуванні власників Android через колір повідомлень.

Цьогорічну iOS 18 називають найбільшим оновленням в історії Apple. Кажуть, у цьому оновленні дозволять переміщати іконки на робочих столах айфона в будь-якому порядку, без закріплення ряду. А Siri порозумнішає завдяки ШІ.

Нагадаємо, з виходом iOS 17.4 у березні Apple офіційно дозволила сторонні магазини додатків на iPhone. Поки тільки в країнах Євросоюзу, але не виключено, що в майбутніх оновленнях цю можливість зроблять доступною для всіх.

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