Дата виходу iOS 18: коли ваш iPhone отримає масштабне оновлення

На конференції WWDC 2024 компанія Apple представила наступну номерну версію iOS 18 для iPhone. Це одне з найбільш значущих і крупних оновлень, які виходили на смартфони Apple за останні роки.
З'явилася величезна кількість додаткових налаштувань, які стосуються кастомізації – тепер будь-який користувач може видозмінити робочий стіл iPhone під свої потреби, прямо як на Android. Ще переробили зовнішній вигляд "Пункта управління", додали "Ігровий режим" і безліч функцій на базі Apple Intelligence.
Випробувати бета-версію iOS 18 може будь-хто вже просто зараз. Але варто пам'ятати, що це все ще бета, причому дуже рання. Це означає, що ви ризикуєте зіткнутися з численними помилками або проблемами в роботі додатків, а час автономної роботи ще не оптимізовано на такій ранній стадії.
Якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ми радимо дочекатися публічної бета-версії iOS 18, яка вийде в середині липня. Якщо бета-версія призначена для розробників, то публічна бета призначена для всіх, хто хоче протестувати і надати Apple відгуки про нову ОС перед фінальним випуском.
Дата виходу iOS 18
Остаточний публічний випуск iOS 18 відбудеться восени, зазвичай приблизно в середині-кінці вересня.
Як правило, Apple випускає номерну iOS між презентацією iPhone і днем запуску. З чуток, презентація iPhone 16 відбудеться 10-12 вересня, а в продаж вони надійдуть з 20 числа. Якщо це так, то iOS 18 вийде приблизно 15-18 вересня, за кілька днів до того, як айфони з'явиться на прилавках магазинів.
Які iPhone будуть підтримувати iOS 18
- Уся лінійка iPhone 15
- Уся лінійка iPhone 14
- Уся лінійка iPhone 13
- Уся лінійка iPhone 12
- Уся лінійка iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2020 і 2022)
Хоч нова iOS буде доступна навіть для iPhone 6-річної давнини, функції, пов'язані зі штучним інтелектом, працюватимуть тільки на iPhone 15 Pro і новіше. Apple пояснила це тим, що інші айфони занадто слабкі.
Ідеальний айфон із погляду специфікацій, ціни та гарантій підтримки оновленнями 2024 року – iPhone 13. Хоч iPhone 13 вийшов ще 2021 року, він практично не застарів і багато в чому схожий на iPhone 15, ідеться в матеріалі Business Insider.