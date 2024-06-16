А завдяки супершвидкій зарядці від 0 до 100% акумулятор заряджається за пів години.

Лабораторія DxOmark, яка зараз займається, здається, перевірками всіх параметрів роботи смартфонів, отримала на тест Oppo Find X7 Ultra. У тесті автономності флагман китайської компанії посів перше місце.

Автономність девайса, оснащеного акумулятором 5000 мАг, склала 2 дні та 19 годин. Завдяки зарядці потужністю 100 Вт смартфон заряджається до 80% за 20 хвилин, а повна зарядка займає 32 хвилини. Після 5-хвилинної зарядки зберігається працездатність понад 10 годин.

Найдовше Oppo Find X7 Ultra працює в приміщенні за рахунок зниженої яскравості дисплея. Згадується чудова автономність при перегляді відео, дзвінках і відеоіграх. А ось під час роботи на вулиці, фотозйомки та перегляду соцмереж час роботи знижується.

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За даними DxOMark, Oppo Find X7 Ultra став найкращим у тестах на автономність як серед флагманів, так і серед звичайних смартфонів. До цього "королем" автономності вважався Honor Magic6 Pro.

Oppo Find X7 Ultra може похвалитися не тільки найкращою автономністю, а й однією з найкращих камер на ринку. У загальному рейтингу камерофонів DxOMark він посідає четверту сходинку, поступаючись тільки Huawei Pura 70 Ultra, Honor Magic 6 Pro і Huawei Mate 60 Pro+. А ще він потрапив у топ-10 Android-смартфонів на думку користувачів.

Раніше на ринку з'явився "середняк" від Oppo з унікальною фішкою, якої немає в жодного конкурента. Його корпус пройшов сертифікацію IP69, а це значить, що такий смартфон повністю пило- та водонепроникний і навіть здатний витримати вплив гарячої води під високим напором.

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