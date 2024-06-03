Vivo X Fold3 Pro :- найкращий смартфон 2024 року за оцінками користувачів / фото Vivo

Популярний бенчмарк AnTuTu поділився свіжим рейтингом найкращих Android-смартфонів за версією користувачів. Він не прив'язаний до продуктивності та цінової категорії – ці пристрої відбиралися на основі рецензій реальних користувачів.

Перше місце в списку посів Vivo X Fold3 Pro – його роботою, згідно з джерелом, задоволені 95,96% користувачів. Він цікавий тим, що є найтоншим складаним смартфоном, та ще й з рекордно містким акумулятором 5700 мАг і процесором Snapdragon 8 Gen 3. По суті, це конкурент Galaxy Z Fold 5, який обходить його у всьому.

Друге місце в користувацькому рейтингу посідає Galaxy S23 Ultra з 95,3% позитивних відгуків. Йому на зміну вже встиг вийти S24 Ultra, але смартфон все ще залишається у фавориті завдяки актуальній начинці. Третім став iQOO 12 Pro, топовий флагман з Китаю, у якого складно знайти якісь мінуси.

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Інші смартфони, що потрапили до рейтингу:

  • Honor X50 GT (95%);
  • Samsung Galaxy S24+ (94,78%);
  • Honor Magic 6 Pro (94,29%);
  • Oppo Find X7 Ultra (93,93%);
  • Samsung Galaxy S24 Ultra (93,87%);
  • Samsung Galaxy S23 (93,56%);
  • Realme GT Neo 6 SE (91,72%).

Цими Android смартфонами найбільше задоволені користувачі

Нагадаємо, що на початку 2025 року Apple планує випустити новий iPhone SE. Усі чутки вказують на те, що компанії набридло випускати однакові смартфони серії SE, тому в наступному поколінні він отримає серйозний редизайн. Бюджетний айфон буде схожий на iPhone 14, тобто отримає 6,1-дюймовий екран, а цінник збережеться на рівні 429 доларів.

А якщо ви втомилися від "лопатофонів", експерти обрали 8 найкращих компактів на ринку. Ці смартфони не тільки радують характеристиками, а й зручно сидять у руці.

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