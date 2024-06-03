Лідером серед користувачів став складаний пристрій від Vivo, який помітно виділяється на тлі інших.

Популярний бенчмарк AnTuTu поділився свіжим рейтингом найкращих Android-смартфонів за версією користувачів. Він не прив'язаний до продуктивності та цінової категорії – ці пристрої відбиралися на основі рецензій реальних користувачів.

Перше місце в списку посів Vivo X Fold3 Pro – його роботою, згідно з джерелом, задоволені 95,96% користувачів. Він цікавий тим, що є найтоншим складаним смартфоном, та ще й з рекордно містким акумулятором 5700 мАг і процесором Snapdragon 8 Gen 3. По суті, це конкурент Galaxy Z Fold 5, який обходить його у всьому.

Друге місце в користувацькому рейтингу посідає Galaxy S23 Ultra з 95,3% позитивних відгуків. Йому на зміну вже встиг вийти S24 Ultra, але смартфон все ще залишається у фавориті завдяки актуальній начинці. Третім став iQOO 12 Pro, топовий флагман з Китаю, у якого складно знайти якісь мінуси.

Відео дня

Інші смартфони, що потрапили до рейтингу:

Honor X50 GT (95%);

Samsung Galaxy S24+ (94,78%);

Honor Magic 6 Pro (94,29%);

Oppo Find X7 Ultra (93,93%);

Samsung Galaxy S24 Ultra (93,87%);

Samsung Galaxy S23 (93,56%);

Realme GT Neo 6 SE (91,72%).

Нагадаємо, що на початку 2025 року Apple планує випустити новий iPhone SE. Усі чутки вказують на те, що компанії набридло випускати однакові смартфони серії SE, тому в наступному поколінні він отримає серйозний редизайн. Бюджетний айфон буде схожий на iPhone 14, тобто отримає 6,1-дюймовий екран, а цінник збережеться на рівні 429 доларів.

А якщо ви втомилися від "лопатофонів", експерти обрали 8 найкращих компактів на ринку. Ці смартфони не тільки радують характеристиками, а й зручно сидять у руці.

Вас також можуть зацікавити новини: