Названо найкращі смартфони серед найдешевших для купівлі у 2025 році

Тоді як "найбюджетніший" iPhone коштує не менше 400 доларів, якісний апарат на Android може оцінюватися в 200 доларів.

Видання Engadget опублікувало новий топ найкращих недорогих смартфонів за підсумками 2024 року, які рекомендуються до покупки на початку 2025 року. У них вийшов невеликий список із чотирьох телефонів.

Одна з найкращих особливостей екосистеми Android – це можливість створювати не тільки флагманські гаджети, а й доступні рішення. Тоді як найбільш "бюджетний" iPhone коштує не менше 400 доларів, якісний смартфон на Android може оцінюватися в 200 доларів.

OnePlus Nord N30 – найкращий із бюджетних Android-смартфонів

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У цій моделі реалізовано практично все, що можна побажати від телефону вартістю до 300 доларів. Це спритний процесор Snapdragon 695 і великий 6,7-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц, яка зазвичай зустрічається в більш дорогих пристроях. Також є підтримка швидкої зарядки і 108-Мп основний сенсор.

У мінуси йому записали відсутність вологозахисту і всього 2 роки оновлень програмного забезпечення.

Samsung Galaxy A15 – найкращий у сегменті до 300 доларів

Зазвичай чим доступніший телефон, тим менше можливостей він пропонує, але Galaxy A15 ігнорує ці умовності. Він надає доступ до хороших камер і AMOLED-екрану, запитуючи за це трохи дорожче 200 доларів. Ключовою відмінністю цієї моделі у своєму ціновому діапазоні є гарантована підтримка патчами безпеки протягом 4 років.

Серед недоліків фахівці і тут відзначили відсутність вологозахисту, а також застарілий дизайн. До того ж важливо знати, що в коробці немає зарядного пристрою.

Moto G Play (2024) – найкращий до 200 доларів

Для тих, у кого справді обмежений бюджет, Moto G Play 2024 року добре покриває всі базові потреби. Він має швидкий процесор Snapdragon 680, 6,5-дюймовий IPS-екран із частотою оновлення 90 Гц і навіть рейтинг IP52 щодо пило- та водонепроникності. Це не так багато, але цього достатньо, щоб захистити від випадкового бризки або двох.

І хоч лише 4 ГБ оперативки і слабенька камера можуть розчарувати, це все одно найкращий вибір для тих, хто шукає надійний телефон за розумні гроші, підсумували експерти.

Moto G Stylus (2024) – почесна згадка

200-доларовий Moto G Stylus пропонує те, чого немає в жодному іншому смартфоні в цьому списку: вбудований стилус для нотаток і малювання. Такий зараз можна знайти тільки в топових Samsung Ultra. Також телефон вразив експертів своїм яскравим екраном і часом автономності.

Як і у випадку з іншими варіантами в цьому ціновому діапазоні, було б непогано, якби Moto G Stylus постачався з потужнішою камерою, швидшим зарядним пристроєм і кращим захистом від води, йдеться в огляді. Проте, це чудовий вибір за свої гроші.

Інсайдери кажуть, що 2025 рік стане роком відродження компактних смартфонів. Зараз до виходу готується щонайменше три нові пристроїв з екраном до 6,3 дюйма, серед яких є апарат Xiaomi.

Раніше фахівці визначили смартфон із найкращою камерою наприкінці 2024 року. Обирали між iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro і Galaxy S24 Ultra.

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