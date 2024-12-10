За версією журналістів, iPhone 16 Pro Max – найкращий на сьогодні смартфон для творців контенту, селфі-майстрів і фотофанатів.

У 2024 році на ринку з'явилось багацько достойних флагманів, однак на окрему увагу користувачів заслужили iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro і Galaxy S24 Ultra. Фахівці Gizmodo порівняли головні флагмани на ринку і з'ясували, який із них знімає краще.

Оглядачі підкреслили, що кожен смартфон має свої сильні сторони, що робить вибір суб'єктивним. Але саме iPhone 16 Pro Max назвали найоптимальнішим рішенням для фотографів наприкінці 2024 року.

Камеру iPhone 16 Pro Max похвалили за чудову передачу кольору, чіткість і загальну якість знімків. Додайте сюди фірмові функції камери Apple й новий елемент для зйомки Camera Control, і у вас буде достатньо, щоб стримати будь-яких конкурентів на цей момент, йдеться в огляді.

Відео дня

Нагадаємо, що iPhone 16 Pro Max вийшов з поліпшеною потрійною камерою, яка отримала ширококутний об'єктив на 48 мегапікселів, 48-Мп "ультраширік" і 12-Мп телескопічний сенсор. Апарат має 5Х оптичний зум і вміє знімати 4K-відео зі швидкістю 120 кадрів на секунду, чого раніше в смартфонах Apple не було.

Samsung Galaxy S24 Ultra виділяється 200-Мп модулем і 100-х наближенням Space Zoom. Однак зниження оптичного зуму з 10-кратного до 5-кратного в цьому поколінні збентежило експертів. Попри просунуту постобробку за допомогою Galaxy AI, деталізація знімків виявилася менш вражаючою порівняно з конкурентами.

Третій пристрій, Google Pixel 9 Pro XL, показав свою перевагу в умовах слабкого освітлення. Експерти високо оцінили функції Add Me і Magic Editor, які відкривають нові можливості для креативної зйомки за допомогою штучного інтелекту. Проте відсутність значних апаратних оновлень не дозволила Pixel обійти iPhone.

З появою Galaxy S25 Ultra на горизонті не виключено, що iPhone може передати корону найкращого камерофона. S25 Ultra приписують новий надширик із 50-мегапіксельним сенсором. Також були чутки, що Samsung готує новий смартфон з камерою на 440 Мп.

Для тих, хто втомився від "лопат", УНІАН розповідав про найкращі компактні смартфони у 2024 році. У сучасних реаліях смартфон із 6,1-дюймовим екраном уже можна вважати компактом.

Вас також можуть зацікавити новини: