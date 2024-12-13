Наразі до виходу готується щонайменше три нових пристрої з екраном до 6,3 дюймів.

Наприкінці 2024 року на ринку майже не залишилося компактних смартфонів. Переважна більшість девайсів має здоровенний екран на 6.6 дюйма і він продовжує зростати. Однак 2025-й стане роком відродження компактів.

Такою інформацією поділився відомий китайський інформатор Digital Chat Station. За його даними, наразі до виходу готується щонайменше три нові Android-пристрої з невеликим екраном.

Як повідомляється, всі вони отримають 1.5К екран розміром до 6,3 дюйма, а ось процесори будуть різними: Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400 і Dimensity 9300+ Тобто це буде два флагмани і один смартфон середнього класу.

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Які саме бренди готують компактні новинки, поки невідомо. У мережі ходять чутки про Xiaomi Civi 5 і OnePlus 13 mini. Також свій компактний апарат може випустити OPPO і iQOO.

За словами Digital Chat Station, інтерес до компактних гаджетів посилився після успішного виходу Vivo X200 Pro mini раніше цього року. Це найкомпактніший Android-флагман нового покоління з 6.3-дюймовим екраном і процесором Dimensity 9400.

Уже практично підтверджено, що навесні 2025 року Apple випустить новий iPhone SE. Новинку оснастять 6,1-дюймовою OLED-панеллю, а за дизайном він нагадуватиме iPhone 14. Для порівняння, діагональ дисплея iPhone SE зразка 2022 року становить лише 4,7 дюйма.

Останнім по-справжньому компактним флагманом вважається ASUS Zenfone 10, який має 144-герцовий екран на 5.94 дюйма. Він вийшов влітку 2023 року. Однак уже у вересні з'явилася інформація, що Asus закриває лінійку компактних Zenfone.

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