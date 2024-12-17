Кожен з перерахованих пристроїв пропонує оптимальний баланс між доступним цінником і новомодним функціоналом.

Оглядачі порталу Tech Advisor склали добірку бюджетних телефонів, які можна купити наприкінці 2024 року. Головний критерій при відборі був "низька ціна, висока цінність".

У експертів вийшов значний список із десяти телефонів на Android. Щоб не заплутатися, пристрої розкидали за кількома категоріями.

CMF Phone 1 (~10 000 грн) – найкращий загалом. Цей пристрій являє собою оптимальне поєднання високої продуктивності, чудового дисплея і тривалого часу автономної роботи. А ще у бюджетника унікальний дизайн і є підтримка знімних аксесуарів.

(~10 000 грн) – найкращий загалом. Цей пристрій являє собою оптимальне поєднання високої продуктивності, чудового дисплея і тривалого часу автономної роботи. А ще у бюджетника унікальний дизайн і є підтримка знімних аксесуарів. Galaxy A15 5G (~7 000 грн) – найкращий бюджетний Samsung. Його назвали найбюджетнішим способом отримати доступ до преміального дизайну та п'ятирічної підтримки оновленнями. Однак це також ціна за не найкращу продуктивність і повільну зарядку .

(~7 000 грн) найкращий бюджетний Samsung. Його назвали найбюджетнішим способом отримати доступ до Однак це також ціна за не найкращу . Galaxy A25 5G (~9 000 грн) – найкращі бюджетні камери. Попри бюджетність у телефоні встановлено 13-мегапіксельну селфі-камеру та блок із трьома модулями на 50+8+2 Мп з оптичною стабілізацією біля головного датчика та навіть підтримкою зйомки 4K-відео. Додайте до цього солідний час автономної роботи та також п'ять років оновлень.

(~9 000 грн) найкращі бюджетність у телефоні встановлено 13-мегапіксельну селфі-камеру та блок із трьома модулями на 50+8+2 Мп з оптичною стабілізацією біля головного датчика та навіть підтримкою зйомки 4K-відео. Додайте до цього солідний час автономної роботи та також п'ять років оновлень. Motorola Moto G84 (~9 000 грн) – найкращий бюджетний дисплей. Нехай цей смартфон не може похвалитися хорошими камерами, а отримувати оновлення Android він буде до 2025 року, OLED-дисплей з частотою 120 Гц затьмарює конкурентів у своєму ціновому діапазоні.

(~9 000 грн) – найкращий бюджетний дисплей. Нехай цей смартфон не може похвалитися хорошими камерами, а отримувати оновлення Android він буде до 2025 року, OLED-дисплей з частотою 120 Гц затьмарює конкурентів у своєму ціновому діапазоні. Xiaomi Redmi Note 13 5G (~10 000 грн) – найкращий бюджетний дизайн. Цей телефон надає доступ до преміального дизайну, якісного AMOLED-дисплея з частотою 120 Гц і тривалої підтримки ПЗ.

Відео дня

Motorola Moto G04 (~3 500 грн) – найкращий ультрабюджетний смартфон. Його продуктивності вистачить для повсякденних завдань, а екран забезпечує гарні враження від перегляду, хоча і з обмеженою яскравістю. Ще він тримає батарею два повних дні.

(~3 500 грн) – найкращий ультрабюджетний смартфон. Його продуктивності вистачить для повсякденних завдань, а екран забезпечує гарні враження від перегляду, хоча і з обмеженою яскравістю. Ще він тримає батарею два повних дні. Galaxy A15 4G (~6 000 грн) – дешевий телефон з тривалою підтримкою. Усе, що було сказано про 5G-версію, актуально і тут, включно з привабливим дисплеєм, міцною батареєю і довгою підтримкою програмного забезпечення.

(~6 000 грн) – дешевий телефон з тривалою підтримкою. Усе, що було сказано про 5G-версію, актуально і тут, включно з привабливим дисплеєм, міцною батареєю і довгою підтримкою програмного забезпечення. TCL 50 Pro Nxtpaper (~11 000 грн) – смартфон, який має сподобатися любителям почитати. Головною його фішкою є спеціальний дисплей з ефектом "паперу", що розроблені для зручності очей і збільшення автономності.

(~11 000 грн) – смартфон, який має сподобатися любителям почитати. Головною його фішкою є спеціальний дисплей з ефектом "паперу", що розроблені для зручності очей і збільшення автономності. Nokia G22 (~4 000 грн) – найкращий за ремонтопридатністю. Будь-який користувач, який має невеличку викрутку та 5 хвилин часу, може замінити акумулятор, дисплей, камеру та задню кришку - деталі, які найчастіше ламаються.

(~4 000 грн) – найкращий за ремонтопридатністю. Будь-який користувач, який має невеличку викрутку та 5 хвилин часу, може замінити акумулятор, дисплей, камеру та задню кришку - деталі, які найчастіше ламаються. Motorola Moto G35 (~8 000 грн) – найкраще співвідношення ціни та якості. Телефон вразив експертів в великим дисплеєм FHD+ і тривалим терміном служби батареї. Також пристрій пропонує сучасний дизайн і надширококутну камеру.

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