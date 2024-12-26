У битві за бюджетний сегмент беруть участь Xiaomi, Motorola, Samsung та інші.

Фахівці Notebookcheck, підбиваючи підсумки 2024 року, вирушили на ринок недорогих смартфонів і відібрали вісім оптимальних варіантів для купівлі сьогодні. Головний критерій експертів – цінник не дорожче 200 євро (~9000 грн).

Визначали найкращі смартфони з погляду реальної продуктивності, дисплея і якості зображення використовуваної камери. У підсумку вийшов топ із восьми моделей.

1 місце – Samsung Galaxy A25. Один з найбільш збалансованих Galaxy на ринку, який оснащено 120-герцовим AMOLED-дисплеєм на 6.5 дюймів, фірмовим процесором Exynos 1280 і близько 13-16 годинами автономності. Але найбільше радує 5-річна підтримка оновленнями.

Один з найбільш збалансованих Galaxy на ринку, який оснащено 120-герцовим AMOLED-дисплеєм на 6.5 дюймів, фірмовим процесором Exynos 1280 і близько 13-16 годинами автономності. Але найбільше радує 5-річна підтримка оновленнями. 2 місце – Motorola Moto G84. Легкий і тонкий телефон відомого бренду з акцентом на великий обсяг пам'яті (12 ГБайтів) і OLED-дисплей з частотою 120 Гц, який затьмарює конкурентів у своєму ціновому діапазоні.

Легкий і тонкий телефон відомого бренду з акцентом на великий обсяг пам'яті (12 ГБайтів) і OLED-дисплей з частотою 120 Гц, який затьмарює конкурентів у своєму ціновому діапазоні. 3 місце – Motorola Moto G34 5G. На відміну від моделі G84, екран тут IPS з роздільною здатністю 720p, зате час роботи батареї вищий (~20 годин), а камера робить хороші знімки навіть у складних умовах освітлення.

4 місце – Xiaomi Poco M6 Pro. Один з найбільш вдалих смартфонів бренду за останні роки. У ньому відмінно поєднуються 120-герцовий AMOLED-екран, відносно швидкий чип MediaTek Helio G99, адекватний набір камер і міцний пластиковий корпус, який захищає від бризок води.

Відео дня

5 місце – Tecno Pova 6 Pro. Смартфони від Tecno поки не так добре відомі в Європі, але цей бюджетник пропонує цікавий дизайн, що нагадує Nothing Phone, дуже високу автономність і 120 Гц AMOLED-дисплей, який, втім, не такий яскравий, як у конкурентів.

Смартфони від Tecno поки не так добре відомі в Європі, але цей бюджетник пропонує цікавий дизайн, що нагадує Nothing Phone, дуже високу автономність і 120 Гц AMOLED-дисплей, який, втім, не такий яскравий, як у конкурентів. 6 місце – Tecno Spark 20 Pro+ . Тонкий і легкий смартфон з тривалим часом автономної роботи, пристойними фотоможливостями і хорошими динаміками, але без слота для карт microSD.

. Тонкий і легкий смартфон з тривалим часом автономної роботи, пристойними фотоможливостями і хорошими динаміками, але без слота для карт microSD. 7 місце – Motorola Moto G54 5G. Як смартфон початкового рівня, пристрій пропонує добре продуманий комплект із 50-мегапіксельною основною камерою, тривалим часом автономної роботи і міцним корпусом, включно з опціональною задньою панеллю з веганської шкіри.

Як смартфон початкового рівня, пристрій пропонує добре продуманий комплект із 50-мегапіксельною основною камерою, тривалим часом автономної роботи і міцним корпусом, включно з опціональною задньою панеллю з веганської шкіри. 8 місце – CMF Phone 1. Крім хорошого співвідношення ціни і якості, смартфон має задню кришку, що знімається, і спеціальне кріплення для чохлів, зовнішніх гаманців, підставок та інших речей. А якщо батарея застаріє, її можна замінити, озброївшись викруткою. Те ж саме стосується і задньої кришки.

Раніше в мережі публікувався перелік смартфонів Xiaomi, які наприкінці 2024 року перейшли в статус End of Life (EOL). Це означає, що ці моделі більше не отримують жодних оновлень – ні MIUI, ні HyperOS, ні патчів безпеки.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

Вас також можуть зацікавити новини: