Зазначені девайси не тільки не матимуть нових функцій, а й більш уразливі для шкідливих програм.

В асортименті Xiaomi та її суббрендів дуже багато смартфонів, причому щомісяця з'являються нові: напередодні було представлено флагмани Redmi K80 і 100-доларовий Redmi A3. Через це компанія час від часу змушена припиняти цикл оновлень для застарілих девайсів.

Портал GizChina зібрав перелік пристроїв Xiaomi, які наприкінці 2024 року перейшли в статус End of Life (EOL). Це означає, що ці пристрої більше не отримують жодних оновлень – ні MIUI, ні HyperOS, ні патчів безпеки. Тому від їхньої покупки сьогодні краще відмовитися.

Які пристрої Xiaomi більше не підтримуються

Ранні моделі, такі як Mi 1 – Mi 6X (включно з Mi 5 і Mi 6).

Серія Mi 8, включно з Mi 8 SE і Mi 8 Pro.

Серія Mi 9, включно з Mi 9 Lite і Mi 9T Pro.

Серія Mi MIX, включно з MIX 4 і MIX Fold.

Планшети, такі як Mi Pad 1 – Mi Pad 4 і Xiaomi Pad 5 Pro.

Redmi

Ранні моделі Redmi, включно із серіями Redmi 1, Redmi 2 і Redmi 3.

Серії Redmi Note 1 – Redmi Note 10.

Бюджетні моделі, такі як Redmi Go, Redmi Y2 і Redmi S2.

Poco

Ранні моделі, такі як Poco F1 і Poco Phone F1.

Останні моделі, такі як Poco X2, Poco X3 NFC і Poco F3 GT/.

Xiaomi зазвичай надає оновлення програмного забезпечення на 3-4 роки. У цьому плані китайський виробник помітно відстає від конкурентів Samsung і Google, які з недавнього часу пропонують до 7 років оновлень для флагманських телефонів і до 6 років для моделей середнього класу.

Відео дня

Для економних користувачів Xiaomi, як і раніше, пропонує оптимальне співвідношення вартості та якості. Втім, для тих, хто шукає більш тривалу підтримку програмного забезпечення, інші бренди можуть бути кращим вибором, зазначили в GizChina.

Нагадаємо, наприкінці жовтня дебютували флагманські Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro, які стали "найнавороченішими" смартфонами компанії. Разом з тим уже готується прем'єра Xiaomi 15 Ultra, який конкуруватиме з iPhone 16 Pro і майбутнім Galaxy S25 Ultra.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовують у планшетах середнього рівня.

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