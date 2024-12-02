Новий тренд: у 2025 році на ринку з'являться смартфони з акумулятором 8000 мАг

Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station повідомив, що у 2025 році мають з'явитися перші смартфони з акумуляторами на 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою місткістю використовуються в планшетах середнього рівня

Зокрема, такий смартфон може випустити Realme, яка наразі тестує три комбінації місткості акумуляторної батареї та потужності зарядки. Виглядають ці комбінації так:

7000 мАг і 120-ватна зарядка (до 100% за 42 хвилини).

7500 мАг і 100-ватна зарядка (до 100% за 55 хвилин).

8000 мАг і 80-ватна зарядка (до 100% за 70 хвилин).

Раніше цього року в асортименті бренду Realme з'явився флагман GT 7 Pro з батареєю на 6500 мАг, а в грудні буде представлений Realme Neo 7 з 7000 мАг. Передбачається, що навіть за інтенсивного використання смартфон зможе пропрацювати в районі двох днів.

Відео дня

Втім, це не рекорд на ринку флагманських смартфонів. Планка в 7000 мАг вже подолана – Red Magic 10 Pro+ може похвалитися акумулятором 7050 мАг з підтримкою зарядки потужністю 120 Вт. Решта компаній, найімовірніше, теж не будуть відставати.

Раніше Realme випустила новий "бюджетник" з нетиповим для цього сегмента захистом від води, яким не можуть похвалитися багато флагманів, включно з iPhone 16 Pro Max за 1200 доларів.

Тим часом оглядачі називали найкращі недорогі iPhone для покупки наприкінці 2024 року. Вони не можуть похвалитися деякими флагманськими функціями, але ви все одно отримуєте надійний і довговічний смартфон за доступною ціною.

Вас також можуть зацікавити новини: