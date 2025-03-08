Індустрія просунулася настільки далеко, що навіть у цій ціновій категорії ми бачимо пристрої, що пропонують потужні чипсети і місткі батареї.

Фахівці авторитетного порталу GSM Arena вибралися на ринок недорогих смартфонів і відібрали п'ять найоптимальніших варіантів вартістю до 150 євро (~7000 грн).

Індустрія просунулася настільки далеко, що навіть у цій ціновій категорії ми бачимо пристрої, які пропонують потужні чипсети і масткі батареї. Сьогодні в битві за бюджетний сегмент беруть участь Samsung, Xiaomi, Motorola і Realme.

Samsung Galaxy A16 (~6800 грн) . Найбільш "народний" смартфон корейців з дизайном під флагман, OLED-матрицею 90 Герц, непоганою основною камерою 50 Мп, великою автономністю і мінімум 4/128 Гбайтів пам'яті. Окремо варто виділити термін підтримки оновленнями – апдейти Android будуть капати на апарат аж до 2030 року.

. Найбільш "народний" смартфон корейців з дизайном під флагман, OLED-матрицею 90 Герц, непоганою основною камерою 50 Мп, великою автономністю і мінімум 4/128 Гбайтів пам'яті. Окремо варто виділити термін підтримки оновленнями – апдейти Android будуть капати на апарат аж до 2030 року. Redmi 13C 5G (~6000 грн). Смартфон дуже простий, але пропонує купу функцій за свою низьку ціну – стильний дизайн, великий РК-екран з частотою 90 Гц, швидкий процесор MediaTek і подвійну камеру на 50 і 2 Мп з підтримкою ШІ. Але доведеться миритися з відсутністю NFC.

Смартфон дуже простий, але пропонує купу функцій за свою низьку ціну – стильний дизайн, великий РК-екран з частотою 90 Гц, швидкий процесор MediaTek і подвійну камеру на 50 і 2 Мп з підтримкою ШІ. Але доведеться миритися з відсутністю NFC. Motorola Moto G24 Power (~6000 грн). Бюджетний девайс для тих, хто шукає велику автономність і швидку зарядку. У G24 є батарея на 6000 мАг з прискореною зарядкою 30 Вт. Продуктивність і якість знімків теж на рівні.

Бюджетний девайс для тих, хто шукає велику автономність і швидку зарядку. У G24 є батарея на 6000 мАг з прискореною зарядкою 30 Вт. Продуктивність і якість знімків теж на рівні. Poco C65 (~5000 грн). Для бюджетника не пошкодували надійної якості збірки з матовою задньою стінкою і склом Gorilla Glass попереду. Апарат також отримав доволі яскравий РК-дисплей з частотою оновлення 90 Гц, 6 ГБ ОЗП у базі та хороший час роботи батареї.

Для бюджетника не пошкодували надійної якості збірки з матовою задньою стінкою і склом Gorilla Glass попереду. Апарат також отримав доволі яскравий РК-дисплей з частотою оновлення 90 Гц, 6 ГБ ОЗП у базі та хороший час роботи батареї. Realme C53 (~4500 грн). Цей бюджетник привертає увагу задньою панеллю в стилі нещодавніх iPhone Pro і великим екраном з роздільною здатністю 1080p і частотою 90 Гц. Ще в телефоні присутній аналог Dynamic Island, бічний сканер відбитка пальців і NFC.

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Нагадаємо, на початку березня в продаж надійшов "бюджетний" iPhone 16e від Apple. Реліз вийшов неоднозначним: смартфон отримав OLED-екран, Face ID і Apple Intelligence, але залишився з одинарною камерою і старим вирізом. Плюс, помітно зріс цінник.

Свіже дослідження показало, що все більше людей стали купувати дорогі смартфони. Моделі дорожче 600 доларів здатні охопити більше клієнтів за рахунок кращих процесорів, камер, дисплеїв і функцій ШІ. І, як правило, це Айфони.

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