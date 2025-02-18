Моделі дорожче 600 доларів здатні охопити більше клієнтів за рахунок кращих процесорів, камер, дисплеїв і функцій ШІ.

Аналітична фірма Counterpoint Research провела аналіз світового ринку мобільних пристроїв і дійшла цікавих висновків. Як з'ясувалося, все більше людей купують смартфони преміум-класу, ніж раніше.

З 2020 року частка преміальних пристроїв ($600 і вище) зросла з 15% до 25% у 2024-му. Apple залишається лідером цього сегмента, посівши 66% ринку. Це зайве підтвердження того, що якщо у користувача є готовність витратиться на смартфон, він із великою часткою ймовірності купить iPhone, ідеться у звіті.

Є в списку лідерів і інші бренди. Корейська Samsung займає понад 18% ринку преміальних пристроїв. Це не дивно, адже саме ця компанія згадується одразу, коли ми говоримо про флагмани на Android. Слідом ідуть Huawei, Xiaomi та Google.

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Якщо розглянути преміальний ціновий сегмент докладніше, частка телефонів вартістю від $1 тис. уперше зросла на понад 40%, адже дедалі більше людей хотіли купувати топові версії пристроїв. Apple і тут лідирує, при цьому середня ціна iPhone уперше перевищила $900.

Існує кілька причин, через які преміальні смартфони знаходять нових покупців, попри цінники, що спустошують кишені. Ті, хто загалом шукає найкращий користувацький досвід, обирають висококласні фічі, такі, як потужні процесори, просунуті камери, якісні дисплеї та функції ШІ.

Виробники смартфонів намагаються виправдати високі ціни, пропонуючи багаторічну підтримку ПЗ і надійне обладнання, щоб гарантувати довговічність продукції. Наприклад, Samsung і Google почали пропонувати до семи років підтримки Android для серії Pixel і флагманських пристроїв Galaxy, навіть перевершивши п'ятирічну підтримку iPhone від Apple.

Уся перша десятка найпродаваніших смартфонів 2024 року складається з Apple iPhone і Samsung Galaxy, йдеться у звіті Counterpoint Research. На вершині рейтингу розташувався базовий iPhone 15, а Android-смартфон, який найбільше купували – Galaxy A15 5G.

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