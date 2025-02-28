Загалом, журналісти залишилися задоволені смартфоном, але деякі спрощення новинки можуть відштовхнути від покупки.

19 лютого Apple презентувала iPhone 16e, а на сьогодні заплановано офіційний старт продажів у більшості країн. Водночас закордонні ЗМІ та блогери публікують перші огляди новинки.

У всіх оглядах виділяють кілька головних моментів. Перший - вартість пристрою. 16e - це найдешевший смартфон Apple, хоча насправді він не такий вже й дешевий. iPhone SE (2022), нехай і будучи сильно застарілим, коштував $429, а 16e оцінили в $599.

Водночас новинка на $200 дешевша за базовий iPhone 16 ($799), пропонуючи при цьому аналогічну продуктивність і 6,1-дюймовий OLED-дисплей. Але Dynamic Island не завезли, залишивши виріз. А замість двох задніх об'єктивів доступний тільки один, зате 48-мегапіксельний.

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Згадується і кілька інших поліпшень порівняно зі старішими iPhone на кшталт роз'єму USB-C, кнопки "Дії", підтримки ШІ функцій Apple Intelligence. Всупереч чуткам і очікуванням, модем C1 власної розробки Apple працює не гірше за модем від Qualcomm, а час автономної роботи сильно зріс.

Водночас більшості не вистачає MagSafe і більшість незадоволені 60-герцовим екраном у 2025 році. Звісно, OLED-екран хороший, яскравий і чіткий, але плавності рівня Pro-моделей тут ніколи не буде.

Журналісти здебільшого дійшли такого висновку: якщо оновлюватися з iPhone 12/13/14 або iPhone SE (2022), iPhone 16e - логічний апгрейд. А ось перехід з iPhone 15 спірний, так само як і вибір між iPhone 16 і 16e. Якщо у вас є бюджет, має сенс доплатити і взяти звичайний iPhone 16.

Тим часом журналісти вибрали п'ять найкращих Android-альтернатив iPhone 16e. Щодо інших смартфонів компанії 16e найдоступніший, однак за 600 доларів в екосистемі Android є з чого вибрати.

Крім iPhone 16E, найближчими тижнями очікується анонс нового iPad Air і MacBook Air. Також можуть представити iPad 11 і бюджетний годинник Apple Watch SE 3.

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