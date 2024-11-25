До списку потрапили пристрої від Google, Apple, Motorola, OnePlus і Nothing.

Експерти журналу WIRED згадали, які недорогі iPhone і смартфони з Android можна придбати на ринку наприкінці 2024 року. Автори не складали топи та не розкладали апарати по місцях, а обрали найкращі моделі практично для будь-якого бюджету.

Утім, є й фаворит – топ із топів у своєму класі. Це Pixel 8a – найкращий смартфон, який можна купити при бюджеті до 500 доларів. За ці гроші ви отримуєте всього потроху: від бездротової зарядки і потужного процесора до крутих фотоможливостей. Ще у нього вражаюча підтримка – Pixel 8a отримуватиме оновлення Android аж до 2030 року.

Але головна причина, через яку автори рекомендують цей Pixel – це функції ШІ, "які ви не знайдете в жодному іншому смартфоні вартістю менше 500 доларів".

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Якщо дуже хочеться Айфон, то iPhone SE (2022) – те що вам потрібно. Це суміш старого дизайну з сучасними фішками, включно з топовим чипом Apple A15 і підтримкою мереж 5G. Це також один з небагатьох по-справжньому компактних смартфонів на ринку – дисплей у нього всього 4.7 дюйма.

При цьому свіжі оновлення iOS будуть приходити на iPhone SE (2022) ще мінімум три роки, тому цей Айфон ще не скоро застаріє. В якості альтернативи можна розглянути підтриманий iPhone 14.

Які ще недорогі смартфони радять оглядачі:

OnePlus 12R перевершує інші смартфони в списку за часом автономної роботи завдяки батареї 5500 мАг, якої вистачає на два повних дні за умови звичайного використання. А ще він дуже швидко заряджається: до 100% всього за 30 хвилин.

перевершує інші смартфони в списку за часом автономної роботи завдяки батареї 5500 мАг, якої вистачає на два повних дні за умови звичайного використання. А ще він дуже швидко заряджається: до 100% всього за 30 хвилин. Nothing Phone (2a) – найстильніший "бюджетник". Девайс виділяється світлодіодною системою Glyph на задній панелі. Світіння може бути різним залежно від ситуації. Наприклад, під час зарядки або при отриманні оповіщень і дзвінків.

– найстильніший "бюджетник". Девайс виділяється світлодіодною системою Glyph на задній панелі. Світіння може бути різним залежно від ситуації. Наприклад, під час зарядки або при отриманні оповіщень і дзвінків. Moto G Power назвали найкращим телефоном про бюджеті до 300 доларів. У нього чудова текстурована задня панель з веганської шкіри, яка відчувається більш преміальною, ніж звичайний пластик на бюджетних телефонах.

назвали найкращим телефоном про бюджеті до 300 доларів. У нього чудова текстурована задня панель з веганської шкіри, яка відчувається більш преміальною, ніж звичайний пластик на бюджетних телефонах. CMF Phone 1 має майже все, що вам потрібно в телефоні до 200 доларів. За ці гроші ви отримуєте розбірний корпус, 120-герцовий OLED-екран і значну автономність.

має майже все, що вам потрібно в телефоні до 200 доларів. За ці гроші ви отримуєте розбірний корпус, 120-герцовий OLED-екран і значну автономність. Motorola Razr (2023) стане оптимальним вибором для тих, хто хоче купити свій перший складаний смартфон. У цій моделі ви не отримаєте великого зовнішнього екрана, зате ви все одно отримуєте дійсно унікальний досвід використання смартфона.

Раніше фахівці називали смартфони з найбільш живучою батареєю наприкінці 2024 року. Asus продовжує встановлювати рекорди за часом автономної роботи, тоді як iPhone немає навіть у "трійці" найкращих.

Тим часом найближчими тижнями очікується презентація Redmi K80 і K80 Pro. За чутками, це будуть найдешевші смартфони на свіжому чипі Snapdragon 8 Elite.

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