Новинка, за даними джерел, матиме вигляд як iPhone 14, але з процесором від iPhone 16.

Ходять чутки, що на початку 2025 року Apple має представити нове покоління "дешевих" iPhone SE. В останньому звіті йдеться про те, що це станеться вже в березні, що на місяць раніше очікуваного терміну.

iPhone SE 4 буде найдоступнішим новим iPhone, і, ймовірно, одним з найбільш продаваних смартфоном за підсумками 2025 року. Очікується, що нове покоління попрощається з Touch ID і отримає екран з вирізом для Face ID і 6.1-дюймовою OLED-панеллю від iPhone 14.

Ще інсайдери приписують девайсу флагманський чип A18 і 8 ГБ оперативної пам'яті для роботи ШІ-пакета Apple Intelligence, роз'єм USB-C і перший модем Apple 5G. Але на задній панелі все ще буде лише одна камера, хоч її роздільна здатність і зросте з 12 до 48 мегапікселів.

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З цими поліпшеннями передбачається і підвищення ціни. Актуальна модель iPhone SE 3, випущена навесні 2022 року, коштувала 429 доларів. Очікувана ціна iPhone SE 4 – у діапазоні від 459 до 499 доларів. Чи так все це, дізнаємося вже через кілька місяців.

У iPhone SE, до слова, дуже полярні відгуки серед користувачів. Опитування серед фанатів техніки Apple показало, що iPhone SE 2020 і iPhone 12 Mini є найулюбленішими смартфонами користувачів у 2024 році.

Разом з iPhone SE 4 весною 2025 року Apple представить ще щонайменше чотири нові девайси. Серед них – абсолютно новий продукт для розумного будинку і базовий iPad, який отримає своє перше оновлення з 2022 року.

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