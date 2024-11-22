Asus продовжує встановлювати рекорди за часом автономної роботи зі своїми смартфонами ROG.

Автономність – один із зумовлювальних факторів при виборі смартфона. Спеціально для тих, хто не хоче заряджати смартфон по кілька разів на день, портал Tom's Guide виділив Топ-10 найбільш автономних мобільних гаджетів на сьогодні. Фахівці змушували гаджети безперервно показувати контент, використовуючи мобільний інтернет, поки вони повністю не розрядяться. Це доволі вимогливий тест, у якому середньостатистичний телефон може подолати позначку в 10 годин, а справді довговічні девайси витримують навіть більше. Варто підкреслити, що орієнтуватися на місткість акумулятора під час оцінки автономності того чи іншого смартфона давно не актуально. У сучасних пристроях ключову роль відіграє оптимізація між "залізом" і софтом. Найкращий час автономної роботи телефону в 2024 році

Asus ROG Phone 9 Pro: 20 годин 34 хвилини Asus ROG Phone 8 Pro: 18 годин 48 хвилин OnePlus 12R: 18 годин 8 хвилин iPhone 16 Pro Max: 17 годин 17 хвилин OnePlus 12: 17 годин 5 хвилин Asus Zenfone 11 Ultra: 17 годин 1 хвилина Samsung Galaxy S24 Ultra: 16 годин 45 хвилин iPhone 16 Plus: 16 годин 29 хвилин Samsung Galaxy S24 Plus: 15 годин 58 хвилин Moto G Stylus 5G (2024): 15 годин 1 хвилина

Asus продовжує встановлювати рекорди за часом автономної роботи зі своїми смартфонами ROG. Представлена напередодні модель ROG Phone 9 Pro випереджає свого найближчого конкурента майже на 2 години. Причому, цей конкурент – попередник ROG Phone 8 Pro, який встановив попередній рекорд у тестах Tom`s Guide.

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Найбільш довгоживучим айфоном є iPhone 16 Pro Max. Понад 17 годин – це найдовший час, який пристрій Apple коли-небудь витримував у тесті батареї.

Загалом, у списку є як смартфони-флагмани, так і бюджетні телефони дешевше 300 доларів, наприклад, Moto G Stylus 5G. Але їх усіх об'єднує те, що вони здатні витримати щонайменше 15 годин безперервного активного користування.

Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як збільшити час роботи смартфона на Android, відключивши лише одне налаштування. Для деяких користувачів вона цілком може виявитися корисною, але для більшості вона даремно витрачає ресурс акумулятора.

А якщо у вас iPhone і він погано тримає заряд, можна зробити так, щоб смартфон завжди залишався в режимі енергозбереження.

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