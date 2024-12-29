Приховані перлини: експерти назвали найбільш недооцінені смартфони 2024 року

Серед них моделі від ASUS, Sony та інших виробників, які рідко зустрічаються в топах.

У той час як Galaxy S24 та iPhone 16 захопили більшість заголовків цього року, деякі чудові телефони вислизнули від уваги громадськості.

Журналісти видання Android Authority перерахували найбільш недооцінені смартфони 2024 року. У редакції вийшов невеликий список із шести пристроїв.

Серед перших спеціалісти відзначили Asus Zenfone 11 Ultra, оцінивши його як доступнішого конкурента Xiaomi 14 Ultra і Galaxy S24 Ultra. Але оскільки фанати очікували продовження компактного Zenfone 10, новинка виявилася непоміченою.

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Бюджетний CMF Phone 1 виділяється концепцією "модульності", яка дозволяє покупцям самим змінювати зовнішність смартфона. Він постачається зі знімною задньою кришкою і підтримує аксесуари на кшталт шнурків і підставок.

Складаний Motorola Razr (2024) має гідний вигляд на тлі лідерів ринку "розкладачок". Є деякі недоліки, як-от посередні камери і погано реалізовані ШІ-функції, але коштує він лише 700 євро, що помітно дешевше за Galaxy Z Flip 6.

Середньобюджетний OnePlus Nord 4 вирізняється корпусом з металу, що в наші дні рідкість, збалансованою начинкою і 6-річною підтримкою оновленнями.

Також у матеріалі виділили Sony Xperia 1 VI, який є "найбільш вражаючим флагманський телефоном Sony за останні роки", пише Android Authority. Смартфони японського бренду не користуються великим попитом, але й у них є поціновувачі.

Замикає топ Samsung Galaxy Xcover 7. Це просто добротний бюджетний смартфон із підвищеним захистом, портом 3,5 мм, знімною батареєю, апаратною клавішею, яка настроюється, і п'ятьма роками підтримки.

Раніше експерти обрали 8 найкращих бюджетних смартфонів, не дорожчих за 10 000 грн. У битві за бюджетний сегмент беруть участь Xiaomi, Motorola, Samsung та інші.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

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