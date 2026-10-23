Названо найкращі Android-смартфони осені 2026 року: що вибрали експерти

До списку увійшли моделі різних цінових категорій – від доступних пристроїв до преміальних складаних смартфонів та камерофонів.

Авторитетне видання Android Authority підбило проміжні підсумки премії Best of 2026 Awards і обрало найкращі смартфони в кількох категоріях. До списку увійшли моделі різних цінових категорій – від бюджетних пристроїв до преміальних складаних смартфонів і камерофонів.

Експерти відзначили ці моделі за продуктивність, якість камер, автономність та оригінальні рішення.

Найкращі смартфони середнього класу

Pixel 10a – найкращий смартфон вартістю до 500 доларів. Експерти відзначили якісні камери, хорошу автономність, яскравий екран із частотою 120 Гц та 7-річну підтримку ПЗ. Також смартфон отримав повністю плоский блок основної камери та підтримку супутникового зв’язку для екстрених ситуацій.

Nothing Phone 4a Pro – оригінальний дизайн. Модель вирізняється алюмінієвим корпусом, унікальною системою Glyph Matrix, дисплеєм AMOLED із частотою оновлення 144 Гц та перископічною камерою з 3,5-кратним оптичним зумом.

Samsung Galaxy A57 – найкраща якість збірки. Смартфон отримав тонкий корпус товщиною 6,9 мм, дисплей Super AMOLED із частотою оновлення 120 Гц, надійну основну камеру та акумулятор, якого вистачає на день. Виробник обіцяє шість років оновлень ПЗ.

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Найкращі бюджетні смартфони

Motorola Moto G Power (2026) – найкращий смартфон до 300 доларів. Він вирізняється захищеним корпусом, хорошою автономністю, підтримкою карт пам’яті та якісною надширококутною камерою.

Galaxy A17 – тривала підтримка. Бюджетний Samsung пропонує безпрецедентну для свого сегмента 6-річну підтримку оновлень та збалансовані характеристики, включаючи потрійну основну камеру та екран Super AMOLED.

TCL NXTPAPER 70 Pro – альтернатива Motorola та Samsung. Незвичайний бюджетний телефон отримав матовий екран NXTPAPER діагоналлю 6,9 дюйма з частотою 120 Гц. Спеціальна кнопка дозволяє перемикатися між режимами відображення, зокрема монохромним режимом для читання.

Найкращі складні смартфони

Motorola Razr Fold (2026) – перший складаний смартфон Motorola у форматі книжки отримав внутрішній екран діагоналлю 8,1 дюйма, три камери по 50 Мп і підтримку стилуса. Серед головних переваг експерти виділили автономність до двох днів і сім років оновлень Android.

Galaxy Z Fold 8 Ultra – цей розкладний смартфон хвалять за тонкий і легкий корпус, продуктивність та основну камеру на 200 Мп. Водночас експерти розкритикували швидкість заряджання та можливості телеоб’єктива.

Найкращі камерофони

OPPO Find X9 Ultra – смартфон назвали одним із найкращих пристроїв для мобільної фотографії у 2026 році. Він пропонує універсальну систему камер, високу продуктивність і хорошу автономність. Але в Європі він коштує навіть дорожче за iPhone 18 Pro.

vivo X300 Ultra – пристрій вирізняється можливостями відеозйомки, основною камерою з фокусною відстанню 35 мм, яскравим екраном та акумулятором великої ємності.

Раніше експерти ComputerBase підбили підсумки великого "сліпого" тесту камер смартфонів. І лідерами виявилися зовсім не флагмани Samsung та Apple.

УНІАН писав, що бюджетні смартфони вартістю до 200 доларів можуть зникнути вже у 2027 році. Дефіцит пам’яті робить виробництво недорогих пристроїв збитковим без істотного підвищення роздрібних цін.

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