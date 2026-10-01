Не iPhone: 'сліпий тест' камер смартфонів визначив народного переможця

Лідерами виявилися зовсім не флагмани Samsung та Apple.

Фахівці авторитетного німецького видання ComputerBase підбили підсумки великого "сліпого" тестування камер смартфонів. І лідерами виявилися зовсім не флагмани Samsung та Apple.

У сліпому тесті, який тривав два тижні, взяли участь 8 сучасних моделей і один "гість із минулого". За весь час читачі віддали понад 8000 голосів, обираючи найкращі фотографії в різних сценах. При цьому учасники не знали, на якому пристрої вони були зроблені.

У підсумку переможцем сліпого тестування став Xiaomi 17 Ultra – він отримав 19,55% від усіх голосів. Головною перевагою пристрою виявилася зйомка вночі. У цій категорії він отримав 30% усіх голосів, значно випередивши конкурентів.

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Друге місце в загальному заліку посів Huawei Pura 80 Ultra з 13,62% голосів. Він забезпечує стабільно високу якість фотографій як вдень, так і вночі.

Якщо розглядати лише фотографії, зроблені при денному освітленні, перше місце дісталося Sony Xperia 1 VIII. Пристрій отримав 779 голосів, тоді як Xiaomi відстав усього на два голоси. Однак вночі результат Sony виявився значно слабкішим, тому смартфон посів третє місце з 12,53% голосів.

Далі йдуть OPPO Find X9 Ultra (11,59% голосів), Pixel 11 Pro (10,66%), Galaxy S26 Ultra (10,51 %), Pixel 6 Pro (8,57 %), iPhone 17 Pro (7,27 %), Motorola Edge 70 Max (5,66 %).

Окремо варто відзначити результат Motorola Edge 70 Max. Торік попередник Motorola Edge 60 Pro посів перше місце в аналогічному сліпому тесті ComputerBase, але цього року нова модель опинилася на останній позиції.

Нагадаємо, у рейтингу DxOMark iPhone 18 Pro посів друге місце, поступившись лише Huawei Pura 80 Ultra. Основним недоліком камери iPhone назвали телеоб’єктив та окремі проблеми з передачею кольорів і балансом білого.

Раніше стало відомо, що Android-бренди активно готують смартфони з фронтальною камерою 100 Мп і квадратним сенсором формату 1:1. Така конструкція має скласти конкуренцію Apple Center Stage в iPhone.

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