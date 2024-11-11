Старі iPhone 12 mini та SE потрапили до топу улюблених гаджетів Apple / Скріншот з ютубу

В AnTuTu можна не лише вимірювати продуктивність мобільних пристроїв, а й залишати відгуки про них. Нещодавно автори бенчмарка оновили "народний" рейтинг iOS-гаджетів. Ці дані цікаві тим, що дають змогу з'ясувати ставлення людей до різних моделей iPhone.

Несподівано, але компактні Айфони з 60-герцовими екранами подобаються користувачам більше за "лопатофони". Лідером симпатій став iPhone 12 mini з 95.96% позитивними відгуками. Примітно, що в комерційному плані ця модель вважається однією з найбільш невдалих і фактично поховала серію Mini.

Ще один улюбленець користувачів – iPhone SE 2020, який посідає 6 місце в загальному рейтингу. Це гарний варіант при обмеженому бюджеті з майже 95% позитивних відгуків. Дизайн у нього помітно застарів, зате є потужний як для дешевого телефону процесор A13 Bionic, якісний 4,7-дюймовий дисплей Retina IPS і підтримка оптимізованої iOS.

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Представлений цієї осені iPhone 16 Pro зміг посісти лише восьму сходинку рейтингу (94,43%). Смартфон не сильно змінився порівняно з 15 Pro, але отримав збільшений до 6,3 дюйма дисплей, оновлену камеру 48, 48 і 12 мегапікселів, 8 Гбайт ОЗП і кнопку для камери.

Безумовним же лідером у "народному" рейтингу Apple є iPad Air 4. Недорогий планшет вийшов ще 2020 року, але люди продовжують ним користуватися. За ним слідують моделі iPad Pro різних поколінь.

Пристрої, якими користувачі Apple задоволені найбільше / Джерело: AnTuTu

Новий iPhone Mini ми вже навряд чи колись побачимо, а ось на весну 2025 року Apple, якщо вірити чуткам, запланувала прем'єру нового iPhone SE. Але для любителів компактів є погані новини: він виросте в розмірах.

Чутки майже за рік до анонсу iPhone 17 говорять, що Apple планує замінити модель Plus новим "ультратонким" айфоном. Називатися він буде iPhone Air – за аналогією з легким MacBook Air.

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