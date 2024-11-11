Представлений цієї осені iPhone 16 Pro поступився раритетним моделям із компактним дисплеєм.

В AnTuTu можна не лише вимірювати продуктивність мобільних пристроїв, а й залишати відгуки про них. Нещодавно автори бенчмарка оновили "народний" рейтинг iOS-гаджетів. Ці дані цікаві тим, що дають змогу з'ясувати ставлення людей до різних моделей iPhone.

Несподівано, але компактні Айфони з 60-герцовими екранами подобаються користувачам більше за "лопатофони". Лідером симпатій став iPhone 12 mini з 95.96% позитивними відгуками. Примітно, що в комерційному плані ця модель вважається однією з найбільш невдалих і фактично поховала серію Mini.

Ще один улюбленець користувачів – iPhone SE 2020, який посідає 6 місце в загальному рейтингу. Це гарний варіант при обмеженому бюджеті з майже 95% позитивних відгуків. Дизайн у нього помітно застарів, зате є потужний як для дешевого телефону процесор A13 Bionic, якісний 4,7-дюймовий дисплей Retina IPS і підтримка оптимізованої iOS.

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Представлений цієї осені iPhone 16 Pro зміг посісти лише восьму сходинку рейтингу (94,43%). Смартфон не сильно змінився порівняно з 15 Pro, але отримав збільшений до 6,3 дюйма дисплей, оновлену камеру 48, 48 і 12 мегапікселів, 8 Гбайт ОЗП і кнопку для камери.

Безумовним же лідером у "народному" рейтингу Apple є iPad Air 4. Недорогий планшет вийшов ще 2020 року, але люди продовжують ним користуватися. За ним слідують моделі iPad Pro різних поколінь.

Новий iPhone Mini ми вже навряд чи колись побачимо, а ось на весну 2025 року Apple, якщо вірити чуткам, запланувала прем'єру нового iPhone SE. Але для любителів компактів є погані новини: він виросте в розмірах.

Чутки майже за рік до анонсу iPhone 17 говорять, що Apple планує замінити модель Plus новим "ультратонким" айфоном. Називатися він буде iPhone Air – за аналогією з легким MacBook Air.

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